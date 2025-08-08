東京・渋谷の代々木公園ケヤキ並木にて、都市型ナイトカルチャーイベント『東京ナイトマーケット』が2025年10月22日（水）～26日（日）の5日間にわたって開催されることが発表された。主催は東京ナイトマーケット実行委員会、株式会社エル・ディー・アンド・ケイ、アースガーデン・有限会社en。 本イベントは、アジアの夜市文化を東京の夜にアップデートすることをコンセプトに、グルメ、音楽、パフォーマンス、ショッピングなどが融合した唯一無二の体験型マーケットイベントである。

ナイトカルチャーの発信拠点として進化

過去の開催でも話題を呼んできた『東京ナイトマーケット』は、アジアの活気と東京のセンス、そして渋谷の遊び心を融合したナイトカルチャーイベントとして高い評価を受けてきた。今回の開催でも、屋台グルメをはじめ、ライブステージやDJブース、大道芸など多彩なコンテンツが“夜の公園”に集結。音楽ステージではジャンルレスで多国籍な音楽が鳴り響き、渋谷のクラブ店舗が各時間帯をプロデュースするDJブースも設置される予定である。

また、会期中は参加DJ店舗によるアフターパーティも実施され、渋谷の夜が五感を刺激するカルチャー空間へと変貌する。

雨天の中盛り上がるDJブース

前回開催の模様とスピンオフイベントの展開

2025年5月の開催時には、約50店舗の多国籍フード屋台が集まり、肉料理や海鮮グリル、窯焼きピザ、ハンバーガーなどの定番メニューから、キューバサンド、台湾屋台飯、タイ料理といったユニークなメニューまで幅広く展開された。クラフトビールを片手に食べ歩きを楽しむ来場者で会場は大いににぎわった。

さらに、ジャグアタトゥー、古着、アジア雑貨、縁日なども出店し、グルメだけにとどまらない遊び心あふれる空間が広がった。

7月にはスピンオフイベント『星と太陽のマーケット』も開催され、年間開催回数が2回から3回に拡大。現在、最も勢いのある都市型マーケットイベントとして、メディアやSNSでも注目を集めている。

出店者の募集も開始

今回の開催にあたり、東京ナイトマーケットでは飲食出店者の募集もスタートしている。多国籍フードを軸とする同イベントでは、ジャンルを問わず幅広い出店を歓迎しており、募集要項や出店申請フォームは公式サイトから確認できる。

渋谷の夜を舞台に、食とカルチャーが交差する“夜市”を、ぜひご一緒に。来場・出店ともに、多くの参加者を迎える準備が進められている。

開催概要

イベント名：東京ナイトマーケット

開催日時：2025年10月22日（水）～26日（日）

- 10月22日（水）～24日（金）16:00〜22:00

- 10月25日（土）～26日（日）14:00〜22:00

場所：代々木公園ケヤキ並木

入場料：無料

主催・協力

主催：東京ナイトマーケット実行委員会、株式会社エル・ディー・アンド・ケイ、アースガーデン・有限会社en

企画制作：株式会社エル・ディー・アンド・ケイ、アースガーデン・有限会社en

協力：渋谷区観光協会

※このイベントは、東京都および公益財団法人東京観光財団による「ナイトタイム等（夜間・早朝）における観光促進助成金」を活用して実施される