はちみつを入れたり豆乳に変えたり、カスタムも楽しめるのがコーヒーの魅力のひとつ。10月1日にごま油メーカー「かどや製油」(@kadoya_seiyu)がポストした、とある"ちょい足しカスタムが賛否両論を巻き起こしています。

コーヒーの日の朝はコレで決まり! ミルクコーヒーに純正ごま油

ちょい足しで香ばしくコクのあるコーヒーに変身(@kadoya_seiyuより引用)

かどや製油が提案するのは、ミルクコーヒーにかどやの"純正ごま油"をちょい足しするレシピ。そして、「純正ごま油」を「純正ごま油」のロゴがデザインされたカップにターッと入れている写真。ごま油の老舗・かどや製油らしいアレンジですが、それにしても初耳のちょい足し……そして写真は明らかに"ちょい足し"の域を超えた量です。

この投稿には、「今日って4月1日だっけ???」「えぇ....なんでもごま油かけるけど………」「勇気が入りそうな組み合わせです…!」「ジョークなの? 本気なの?」「担当者に休暇をあげて下さい」と動揺する方や、「だれか……やってみて……感想を……」「パッと見ちょいじゃないところが…笑(飲んでみたい気持ちはある←)」と気になるという声も。

というとで気になった編集部が試してみました。温めたミルクコーヒーにごま油を"ちょい足し"。バターを入れるバターコーヒーや、ココナッツオイルを入れるアレンジもありますが……

果たして合うのだろうか? 朝からこんなにごま油を飲んで大丈夫か? という不安を抱えながら飲むと、ごまというよりもアーモンドやナッツのような味わいに。アーモンドミルクのコーヒーのような雰囲気です。個人的にはナッツが好きなので「アリ」の味!

X上でも試した方がレポートを投稿しており、「ふむふむ、いける……いけるぞ!」「特にコーヒーの味は変わらないし、数滴で身体にめっちゃいいとか最高」「飲めないわけじゃない、普通に美味しいけど油の浮いてる感じが受け入れられないので今後は普通に飲みます笑笑」と賛否両論。

カロリーが気になるところではありますが、ごま油は栄養も豊富な食品。コーヒーが好きな方は一度試してみてはいかがでしょうか。