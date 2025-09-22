先日、ワニの赤ちゃんの産声を公開し話題となった「熱川バナナワニ園」(静岡県・伊豆熱川温泉)。8月に誕生した赤ちゃんたちを、9月13日より一般公開しているんです。

本日より、ワニの赤ちゃんたちを一般公開しましたわに🍌🐊

はじめて見るガラスの向こう側に、「なんだなんだ⁉」と大騒ぎわに🍌🐊

小さな体で一生懸命のぞきこむ姿が、とっても可愛いわに🍌🐊

是非会いにきてくださいわに🍌🐊

(@bananawanien_82より引用)

ガラスの向こう側に何かあるのか、それともガラスに映った自分たちの姿が気になるのか、同じ方向を向いて並ぶワニの赤ちゃんたち、可愛いですね。

視野の広い大きな目と、ムニ〜っとなった独特な口の形はすっかりワニですが、体が小さいせいか、トカゲのよう。大人のワニのような迫力とかドシっとした感じはまだなく、チョロチョロと動き回りそうな姿はまさに2歳児。保育所の前で似たような光景を目にすることがありますが、どんな生き物も赤ちゃんはかわいいですね!!

この姿に、「きゃわ〜 めっちゃ好奇心旺盛なんだねえ」「ちっちゃい恐竜みたいでかわいい!」「鬼の可愛さで尊いわに」「ワニの赤ちゃん可愛すぎるんだけど!!!!!絶対見に行きたい」「みんな元気に大きくなーれ」といった反応とともに、執筆時点までに3.8万ものいいねが寄せられています。

こんなに小さくてかわいい姿を見ることができるのは今だけかも!? ぜひ、会いに行ってみてくださいね。