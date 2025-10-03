水辺で暮らす小動物・ビーバーは、今日も秋空の下を気持ち良さそうに泳いで……る?

こちらは、昨夏オープンしたばかりの「どうぶつとみんなのいえ」(茨城県・霞ヶ浦ふれあいランド内)で暮らす小さなビーバーちゃんたちです。とっても気持ち良さそうに泳いでいる……かと思いきや、2頭とも目を閉じているみたいですね。もしかして、寝てらっしゃる?

実はこの画像、動画から切り取ったもの。ここから10秒後の姿がこちら。

あまり変わってない、というかほぼ移動もしていないですね。

それもそのはず。動画で見てみると……、実はこのビーバーたち、ただただ浮いているだけだったんです!!笑

チビーバーが2匹でただただ浮いているだけ

(ずんだ&いそべ)

(@doubutsutominnaより引用)

流れるプールで流れているわけでもなく、本当に終始浮いているだけでしたね。この動画を観た人からは、「画像と見紛う静止っぷり! 可愛いです!」「癒される〜www」「いい…ただそれだけでいい♡」「いいな。私も浮きたい」といった反応が続々と。執筆時点までに5.8万ものいいねが寄せられています。

ただただ浮いている姿が、ただただ愛おしく、ただただ癒される今回の動画。心身ともに疲れている時に、ぜひループ再生でお楽しみください!!