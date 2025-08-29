新潟県上越市にある上越市立水族博物館「うみがたり」から、流れに身を任せる「コブダイ」の姿がポストされ、6.2万ものいいね(8月26日時点)を集めています。

コチラ、流れに身を任せるタイプのコブダイです

(@_umigatari_より引用)

なんでしょう、このコブダイ(笑)。サメたちが反時計回りに泳いでいるその中心で、たった一匹、時計回りにスーーーっと流れてますね。全く泳ぐ気が感じられません(笑)

この動画がポストされると、「やだ、ジワるwww」「笑ろてもた」「めちゃ好きwww友達になりたいww」「かわいいwwww」と、笑ってしまう人が続出。また、この光景を人生にたとえ「やばい、憧れる」「月曜日の私か」「こんな風に人生を生きていきたい」「俺、来世はコイツになるわ」という声も。

単に無気力なだけにも見えますが……、見方を変えれば、自分のペースで悠々自適に生きているようにも見えて、それが、忙しない社会で生きている人間からすると、ただただ羨ましく思えるのかもしれませんね。

さて、マゼランペンギン飼育数日本一の同館では、今年に入ってから20羽以上のヒナが誕生しているのだとか。プールデビューしたヒナもいるなど、すくすくと成長する姿は必見です。また、9月23日まで「すみっコぐらし」とのコラボ企画も展開中。かわいいすみっコたちと一緒に、海の生き物を観察してみてはいかがでしょうか? ぜひ、足を運んでみてくださいね。