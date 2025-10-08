バンダイスピリッツは、『百獣戦隊ガオレンジャー』より「Gフォン -MEMORIAL EDITION-」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日 13時より予約受付開始、2026年5月発送予定。

『百獣戦隊ガオレンジャー』より、変身アイテム「Gフォン」をMEMORIAL EDITIONとして初商品化。セットにはGフォン本体とアンテナヘッドが5種付属し、5人のガオレンジャー各メンバーの形態を再現できる。

Gフォン本体には、新たにモーションセンサを搭載。変身シークエンスでは、ボタン操作のほかにGフォンを振る動作にも合わせて効果音が発動する。Gフォン画面部分のLEDはDX版の2灯から4灯に増加し、より劇中イメージに合わせた発光演出を実現した。変身後には印象的な名乗り時の効果音も発動できる。

さらにGフォン本体のキー入力により、様々な音声が発動可能。BGMは主題歌「ガオレンジャー吼えろ！！（TVサイズ）」など複数を収録し、効果音も「パワーアニマル咆哮音」や「破邪百獣剣 攻撃音」などをはじめ多数収録している。

本体造形はDX版をベースに新規で造形。パーツを引き出すことでアニマルモードやヒーローモードへの変形もできる。

(C)東映