Netflix映画『新幹線大爆破』の限定上映が決まった。10月3日から「イオンシネマ シアタス調布」(東京都調布市)と「イオンシネマ シアタス心斎橋」(大阪府大阪市)で2週間にわたり限定上映。配信で高い評価を得た作品を大画面で体感することが可能になる。

今年4月にNetflixで独占配信を開始した同作品は、日本国内のNetflix週間ランキング(映画)で初登場1位を記録し、世界80カ国でトップ10入りするなど大きな話題を呼んだ。爆弾を仕掛けられた新幹線がノンストップで走り続けるという衝撃的な設定と、緊迫した展開で国内外から人気を博した1975年公開の東映映画『新幹線大爆破』を原作としており、『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』で知られ、オリジナル版の熱心なファンという樋口真嗣監督が自らの情熱で今回の企画を実現させた。

主演は『ミッドナイトスワン』で第44回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞に輝いた草なぎ剛さん。かつて『日本沈没』でもタッグを組んだ樋口監督と再び組み、新幹線の安全を背負う車掌・高市役として爆破の危機に立ち向かう。

物語は、新幹線が100km/hを下回れば爆発するという極限状況を軸に進む。車掌や乗客、鉄道員、警察、政府が巻き込まれ、爆弾の解除料1,000億円を要求する犯人との間で攻防戦が繰り広げられる。人間の本能と職業人の矜持が交錯する中で、乗務員と乗客はどう危機を乗り越えるのかが描かれる。