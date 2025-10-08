どんなに狭い器にもスルリと入ってしまう、その柔らかさから「猫は液体」なんて言われることもあります。が、こちらの猫ちゃんは、その想像をはるかに超えてきました。これ、一体どうなってるの!?

どうなってる?

(@pinocute22より引用)

「どうなってる?」の言葉とともに、キャットタワーでくつろぐ愛猫のピノちゃん(生後10ヶ月・女の子)の写真を投稿したXユーザーの「ピノ(pinocute22)」さん。

透明のボウル部分に体をすっぽり入れているのは分かるものの、頭の位置と体の位置がずれて見え、さらに1本だけ飛び出した足が謎を深めます……。「どうなってるの!?」と、思わず二度見してしまうその姿はまさにイリュージョン!

この投稿は大きな反響を呼び、5.7万件のいいねを獲得(10月7日時点)。「トリックアートすぎない?」「目の錯覚かな? ぜんぜんわかりません」「すごい イリュージョンみたいですね」「謎生物かわゆ」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人を驚かせたピノちゃんについて、撮影時のお話などを投稿主さんにお聞きしました。

── この状態を実際に見たときのご感想を改めてお聞かせください。

「どうなってるんだろう?」「胴体切断マジックショーみたいな光景だな」と思いました(笑)

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

食いしん坊でかまってちゃんです! 自動給餌器でごはんが出てきたらダッシュしたり、朝は寝てる飼い主のお腹の上に乗ってゴロゴロ言いながらふみふみしてきたり可愛いです。

何度見ても「やっぱり不思議……」と首をかしげてしまうピノちゃんの寝姿。これからもたくさんの驚きと笑顔を届けてくださいね♪