工事現場の横を通ると、コンクリートに猫の足跡がくっきり!なんて光景を目にすることがあります。現場の人にとってはアクシデントでしかないかもしれませんが、見ているだけで癒されちゃうから不思議です。実は今、そんな癒しの力を持つ肉球のアイデア商品が、SNSで話題となっているんです!

🐾1月発売予定カプセル商品🐈

『ぺったん肉球傘キャップ』

傘の先につけるとかわいい足跡が残せちゃう新感覚アイテム✨

雨の日がちょっと特別になるかも🌂

見かけたらぜひ回してみてくださいね!

なんてユニークな商品。傘の先端にこれをはめておけば、雨上がりに地面にトントンするたびに肉球の跡が。これからの時期、雪の上でも楽しめそうですね。

SNSで紹介されると、「これ可愛いいいい!!!! 子供達の学校傘の先に名前書いて付けようかな!!」「めっちゃ何もならんけどこれ欲しい」「猫好きにはたまらん」「考えた人、天才」「ペタペタしたーい」と話題に。執筆時点までに5.1万ものいいねが寄せられています。

自分の傘だという目印にもなるし、街中に肉球の跡が溢れれば、ほっこりする気持ちが連鎖して、疲れや悩みも軽くなること間違いなし! 雨の日に学校に行くのをしぶるお子さんも、喜んで出ていくかもしれませんね。

また、お庭のリフォームをお考えの方は、これを使って、あえて遊び心をプラスしてみるのもいいかも⁉ 使い方はあなた次第です!