ガシャポンから11月、たまごっちがUFOにさらわれちゃうスイング「たまごっち UFOスイング」が登場します!

これは可愛いですね。UFOにさらわれるのを楽しんでいる子もいれば、ちょっとムスッとしていたり、困っていたりとさまざま。ラインアップは「みみっち」「まめっち」「くちぱっち」「ぎんじろっち」「ますくっち」の全5種。どのキャラも可愛すぎます!!

また、UFOとキャラクターはカニカンで接続されているので、キャラクターの付け替えも楽しめちゃうのだとか。

価格は1回300円。SNSで紹介されると、「まって!これはめっちゃ欲しい!!!絶対欲しい!!!」「ぎんじろっち欲しすぎる!!!!!!」「平成一桁台主婦、うれしい」「300円でこのクオリティはお得だな」「これは完全にキャトルミューティレイション」「キャトられてんのかわいい」と発売前から話題に。

あまりの人気ぶりに、発売と同時に売切れそうな予感がしますが……、11月まで待てない! という方に朗報です。

実はこちらのカプセルトイ、10月31日〜11月2日に開催される「ガシャポンに超夢中展2025」(池袋・サンシャインシティ・入場無料)を記念して、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ池袋店で先行販売されることになっているんです! 一足早くゲットするチャンスをお見逃しなく!!