2026年1月、タカラトミーアーツが手掛けるカプセルトイ「ガチャ」に、シャボン玉で遊ぶ「サンリオキャラクターズ」のフィギュアが登場。「かわいい!」とSNSで話題となっています。

《📢ガチャ®企画中!!》

.

オーロラクリアのしゃぼん玉が

エモーショナル!! ₊🎈⋆°

︶︶︶︶︶v︶︶︶︶︶

.

🫧「サンリオキャラクターズ きらっととんでいけしゃぼん玉」

📅2026年1月発売予定

.

ポーズはすべてタカラトミーアーツオリジナル👀✧˖

発売をお楽しみに☆彡

(@Play_Gachaより引用)

「サンリオキャラクターズ きらっととんでいけしゃぼん玉」は、360度どこから見てもかわいいサンリオキャラクターズが、シャボン玉を抱えたキュートなデザイン。シャボン玉は、流行りのクリア素材でできていて、オーロラのごとくきらきら輝く仕様に。

ラインアップは、「けろけろけろっぴ」「ポムポムプリン」「ハローキティ」「シナモロール」「ポチャッコ」の全5種。高さ約32㎜(ハローキティの場合)というかわいいサイズ感で、どの子が出てもアタリなのが嬉しいです!

発売日は2026年1月とまだまだ先なのですが、SNSで紹介されると、「しゃぼん玉を楽しむ姿が可愛いね」「やばい、可愛すぎる」と早くも話題に。1回いくらなのかはまだ分かりませんが、お年玉の使い道はこれで決まりですね!

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660315