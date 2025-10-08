“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30～21:56)にTBSで生放送される。4年連続4回目の決勝進出を決めたお笑いトリオ・や団(ロングサイズ伊藤、本間キッド、中嶋享)に喜びや意気込みを聞いた。

今年も『お笑いの日』(11日14:00～21:56)のフィナーレとして開催される『キングオブコント』。決勝進出を決めたのは、青色1号(初/太田プロ)、うるとらブギーズ(4/吉本興業)、元祖いちごちゃん(初/浅井企画)、しずる(5/吉本興業)、トム・ブラウン(初/ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(3/ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(初/マセキ芸能社)、や団(4/SMA)、レインボー(初/吉本興業)、ロングコートダディ(4/吉本興業)の10組(50音順、カッコ内は決勝進出回数と所属事務所)。史上最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどの組か。

――決勝進出が決まったときの気持ちと、そのときのお三方の様子を教えてください。

本間:僕らは吉本さんのように劇場がないので、『キングオブコント』の結果がそのまま仕事量になる。『キングオブコント』が契約更新みたいな感じなので、本当にほっとしました。

伊藤:呼ばれて「よっしゃー!」って立って、ひと段落して座ったら、本間がよっぽどうれしかったんでしょうね。両サイドの2人の太ももをこすって。

本間:でもその前にロングも俺の太ももをパンってやったんです。

中嶋:パンパンはわかるよね。

伊藤:ずっとすりすりしていてちょっと怖かったです(笑)

本間:そんなこと思っていたのかよ(笑)

中嶋:僕はロングコートダディの兎くんに「泣いてませんでした?」って言われて、自分ではわからなかったですが、涙目だったのかな。そのぐらい本当にうれしかったです。4回目でも毎回同じ喜びで、全然衰えないです。

――昨年からの1年間、どのようにコントと向き合ってきましたか?

本間:毎年単独ライブをやっていて、去年までは東京でしかやってなかったですが、今年は初めて全国ツアーをやりました。タイトルは「ザ・ファースト・ワールド・ツアー」で、全国津々浦々、北は東京から南は大阪まで。それがよかったです。

伊藤:東京を北としないから(笑)

中嶋:大阪も南としないから(笑)。東名阪な!

伊藤:今年初めての経験で、またやりたいと思いました。

中嶋:東京のウケ、名古屋のウケ、大阪のウケが違って、そこがステップアップにつながったのかなと思います。

――今年のネタの仕上がり具合?

本間:毎年同じペース……。

中嶋:今年は遅かったです!

伊藤:毎年新ネタライブをやるんですけど、(本間が)「ネタ作る本数減らしていい?」ってか細い声で言い出して、俺はその時点で「あっちゃー! 今年無理かもな」となりましたが、帳尻を合わせてくれたというか。

本間:今回は量より質で!

――ファイナリストの顔ぶれを見たときはどう感じましたか?

中嶋:笑っちゃいましたね。ベルナルドなどいつも地下ライブでよく戦ったメンバーなので、あの人たちの面白さもパワーもわかっていますが、それよりも仲間意識が勝ちました。

伊藤:今年、吉本さんが4組で、後ろを見たらベルナルドとか青色1号とか元祖いちごちゃんがいてびっくりしました。

本間:市民会館の和室みたいなところで一緒にライブやっていたメンバーがいたので、不思議な感じでしたね。

中嶋:でも怖さあるよね。

本間:面白さとパワーを知っているので、相手としてはめちゃくちゃ怖いですけど、一緒に番組を盛り上げるメンバーとしては楽しみです。