“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30～21:56)にTBSで生放送される。決勝初出場を決めたお笑いコンビ・レインボー(ジャンボたかお、池田直人)に、決勝進出の喜びや決勝への意気込みを聞いた。

今年も『お笑いの日』(11日14:00～21:56)のフィナーレとして開催される『キングオブコント』。決勝進出を決めたのは、青色1号(初/太田プロ)、うるとらブギーズ(4/吉本興業)、元祖いちごちゃん(初/浅井企画)、しずる(5/吉本興業)、トム・ブラウン(初/ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(3/ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(初/マセキ芸能社)、や団(4/SMA)、レインボー(初/吉本興業)、ロングコートダディ(4/吉本興業)の10組(50音順、カッコ内は決勝進出回数と所属事務所)。史上最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどの組か。

――決勝進出が決まったときの気持ちと、そのときのお二人の様子を教えてください。

ジャンボ:マジで生きていて一番うれしかったです。呼ばれた瞬間はあまり覚えてないですね。「よかった! うれしい! ありがとう!」しかないです。俺らってファイナリストになれない芸人なのかなと思っていたので。お互いお笑いオタクで芸人になった感じで、こんなお笑い大好きで芸人になってファイナリストになれない人生なのかもってずっと思っていたので、めちゃくちゃうれしいです。

池田:呼ばれるときかっこつけようかなとか、いろいろ考えていたんですけど、何したか覚えてないです。たぶんジャンボと抱きしめ合ってジャンボの背中を4発くらい叩いたような。どう感情を表現したらいいかわからないぐらいうれしかったです。

ジャンボ:そのあと皆さんが呼ばれているときも、心ここにあらずで、振り向いたときに、ずっと一緒にコントをやってきた同期のそいつどいつが、グー! ってやっているのを見て、感情がガーッ! ってなりました。「あー勝ったのか!」って。

池田:その前から、ずっと泣いていたよ(笑)

ジャンボ:一緒にやっているそいつどいつ、男性ブランコ、スクールゾーン、コットン、蛙亭を見て、最高にうれしかったです。みんなが「よかったな!」と言ってくれて。

――この1年間で心がけたことや、これまでとは違ったなということがありましたら教えてください。

ジャンボ:逆に今まで一番、『キングオブコント』に向けてガーッ! とならなかった年かもしれません。ほかにもやらないといけないことがいっぱいあり、単独ライブもやって。

池田:今までで一番、いい意味で、これだけという感じではなく、『キングオブコント』(準決勝)の前にもグルメロケに行かせてもらっていたんですけど、すごく自然体にやってから1日目に臨むことができて、日常からの1日目という感じでした。

――準決勝1日目の前に仕事が入っていたんですね。

ジャンボ:ちょんまげラーメンさんと道玄坂の店を3店舗爆食いするという(笑)

池田:うどん、オムライス、ヒレカツ定食(笑)

ジャンボ:ディレクターさんは俺にいっぱい食べてほしいので、「ジャンボさん、一応うどん3杯用意していますよ!」と言っているのを、「本当に今回だけはなんとか1杯で」とお願いして(笑)

池田:3店目がヒレカツ屋さんだったんですけど、カツ(勝)で、「あえてですか?」と聞いたら、「たまたまです」って。精をいただいて1日目できた気がします。

ジャンボ:スタッフさんやちょんまげラーメンさんにも「頑張ってね」と言ってもらって。あと、前日にカゲヤマさんといぬさんと、池田が運転する車で3組で帰ったんですけど、今、大阪の人たちがみんなで1泊するという「見取り図寄席」みたいなのを地方でやっていて、東京もやりたいなと。カゲヤマの益田(康平)さんから「レインボーに頼る以外無理だな。なんとかやってくれないか」と言われ、「わかりました! 決勝行ったら、『レインボー寄席』泊まりでやりましょう!」って。カゲヤマさんといぬさんを連れて、絶対に「レインボー寄席」やります!

――すでに芸人仲間の名前が出てきましたが、特に自分たちに影響を与えた芸人を挙げるとすると?

池田:同期でそいつどいつがいたというのはすごくでかいですね。2組でユニットライブもやっていましたし、ユニットコントもいっぱいやったし、そいつどいつが決勝に初めて行ったとき、めっちゃ仲良かったんですけど、悔しいと思って心から喜べなかったときがあって。そんなそいつどいつが、(今回)悔しいはずなのに、魂を送ってくれて、同期って最高やなと。ネタをお互い見合って切磋琢磨してきたので、そいつどいつの存在はでかいです。

ジャンボ:去年までヨシモト∞ホールに所属していたんですけど、∞ホールでの日々は文句なしで青春でした。楽屋でずっとだらだらしゃべったり。賞レースの時期になったら甲子園球児のようにみんなで切磋琢磨して、いぬさんが決勝に行ったネタについて「絶対これ決勝行きますよ!」って話したり、カゲヤマさんが決勝に行ったときに「決勝行くって俺が最初に言いましたよね!」って話したり。先輩や同期のかっこいい姿を山ほど見ているけど、いつ俺らの番が来るんだとずっと思っていました。