アイドルグループ・TEAM SHACHIが、9月21日に東京・立川ステージガーデンで開催する関東ラストワンマンライブ『TEAM SHACHI最終SHOW 〜アイドルロード〜：君のココロの伝説になりたい!』が、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で無料独占ライブ配信されることが決定した。
コンサートのアーカイブ映像を期間限定で配信
「17LIVE」では、コンサート終了後の9月22日より、TEAM SHACHIのメンバーによる個人リレー配信の実施や、コンサートのアーカイブ映像を期間限定で配信。さらに、この配信を盛り上げるべく、今回のために制作するTEAM SHACHI特別ギフトを配信中に贈ることで、コンサートで撮影したチェキを抽選でプレゼントするキャンペーンを実施することも決定している。
メンバー個人リレー配信概要
9月22日19:30〜20:30・・・咲良 菜緒
9月23日21:00〜22:00・・・大黒 柚姫
9月24日21:00〜22:00・・・秋本 帆華
9月25日19:30〜20:30・・・坂本 遥奈
9月26日20:30〜21:30・・・咲良 菜緒
9月27日22:00〜23:00・・・大黒 柚姫
9月28日21:00〜22:00・・・秋本 帆華
9月29日20:00〜21:00・・・坂本 遥奈
【編集部MEMO】
TEAM SHACHIは、スターダストプロモーション内スタープラネット所属、愛知県出身の秋本帆華、咲良菜緒、大黒柚姫、坂本遥奈 からなる女性グループ。前身グループである、チームしゃちほこから2018年10月22日夜に改名。翌23日、「super tough strong energy positive exciting soul from nagoya」を掲げ、Zepp Nagoyaにてフリーライブを敢行しライブデビュー。