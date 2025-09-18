アイドルグループ・TEAM SHACHIが、9月21日に東京・立川ステージガーデンで開催する関東ラストワンマンライブ『TEAM SHACHI最終SHOW 〜アイドルロード〜：君のココロの伝説になりたい!』が、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で無料独占ライブ配信されることが決定した。

『TEAM SHACHI最終SHOW 〜アイドルロード〜：君のココロの伝説になりたい!』

コンサートのアーカイブ映像を期間限定で配信

「17LIVE」では、コンサート終了後の9月22日より、TEAM SHACHIのメンバーによる個人リレー配信の実施や、コンサートのアーカイブ映像を期間限定で配信。さらに、この配信を盛り上げるべく、今回のために制作するTEAM SHACHI特別ギフトを配信中に贈ることで、コンサートで撮影したチェキを抽選でプレゼントするキャンペーンを実施することも決定している。

メンバー個人リレー配信概要

9月22日19:30〜20:30・・・咲良 菜緒

9月23日21:00〜22:00・・・大黒 柚姫

9月24日21:00〜22:00・・・秋本 帆華

9月25日19:30〜20:30・・・坂本 遥奈

9月26日20:30〜21:30・・・咲良 菜緒

9月27日22:00〜23:00・・・大黒 柚姫

9月28日21:00〜22:00・・・秋本 帆華

9月29日20:00〜21:00・・・坂本 遥奈