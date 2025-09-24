日本時間毎週土曜日午前9:00よりテレ東系6局ネットで放送中の『ウルトラマンオメガ』より、10月放送のエピソードと場面写真が一挙に解禁された。

10月放送より、円谷ファンにむけた夢の祭典「TSUBURAYA CONVENTION2025」前夜祭で発表となったウルトラマンオメガの新たなメテオカイジュウ・ヴァルジェネスがついに登場する。第13話では、エルドギメラとの激闘の最中、コウセイがメテオカイジュウ・レキネスを呼び出す姿をアユムに目撃されたことの説明の仕方に悩むコウセイとソラトの前に、あの友好珍獣が姿を現す。そして、第14話では、ソラトの前に、黒いメテオをもつ謎の男・ゾヴァラスが立ちはだかり、突如襲い掛かる。ゾヴァラスは黒いメテオを使いメテオカイジュウ・ヴァルジェネスを操り、オメガの過去に深く関わる存在として暗躍する。その正体とは一体何者なのか――。

謎の男・ゾヴァラス役は新田健太が出演

ゾヴァラス役は、アクション俳優として数々の映画や特撮作品に携わり、アクションクルーとしても活躍する新田健太が演じる。さらに第16話から『ウルトラマンオメガ』は新たなフェーズへと突入、今後の情報解禁にも目が離せない展開だ。

新田健太さんコメント

ゾヴァラス人間態を演じさせて頂きました新田健太と申します。

まさか自分がウルトラマンシリーズに出演できるとは思いもしなかったので、物語の一部になれた事はとても光栄です。

今でも鮮明に覚えているのは、ソラト役の近藤頌利さんとバチバチに闘り合えた事。どんな映像になっているのか僕自身ずっと楽しみにしていました。

このウルトラマンオメガ、そして日本が誇る特撮がより多くの人々に届きますように。

10月4日O.A.：第13話「アユ姉にバレちゃった!」

エルドギメラとの戦いの中で、レキネスを呼び出す姿をアユムに見られてしまったコウセイ。 コウセイはソラトと共に、脱線しながらも今までの出来事を思い返し、アユムへの説明の仕方に悩む。 アユムが到着し、緊張に包まれた太陽倉庫の中に、1匹の珍客が訪れる!?

10月11日O.A.：第14話「オメガ抹殺指令」

大仁市に黒いメテオを首に掛けた謎の男が舞い降りた。一方その頃、太陽倉庫にコウセイが現場調査で知り合ったウタ サユキが突如訪れる。アユムの師でもある天才科学者のサユキとのマイペースなやりとりも束の間、ソラトの命を執拗に狙う侵略者の魔の手が襲い掛かる…!

10月18日O.A.：第15話「守る者たち」

謎の生命体ゾヴァラスは、黒いメテオを持つメテオカイジュウ・ヴァルジェネスと、オメガの過去に深く関わっていた。怪獣を操る強力な能力を持つゾヴァラスからヴァルジェネスを救う為、ソラト達はNDFも巻き込んだ決死の作戦を開始する!

10月25日O.A.：第16話「怪特隊特務班」

アユムの師・サユキからの依頼で怪特隊特務班の活動拠点となった太陽倉庫に機材が準備される中、漁港に謎の怪獣が現れる。ソラト達は新たな装備を手に、その調査へ向かう!

