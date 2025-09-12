円谷プロダクションは、1993年にハリウッドで制作された『ウルトラマンパワード』について、9月13日にデジタル・プラットフォームサービス「TSUBURAYA IMAGINATION」での配信を開始する。

『ウルトラマンパワード』は、1993年にアメリカ・ハリウッドを拠点に制作され、国内ではビデオ発売を経て地上波放送されたウルトラマンシリーズ作品。ハリウッドならではのスケール感の大きいVFXと特撮ならではの怪獣造形が融合された映像となっている。また、『ウルトラマン』(1966年放送)のストーリー、怪獣デザインを現代風に大胆にアレンジしていることも魅力のひとつだ。

主演はアクション俳優のほか多方面で活躍を続けるケイン・コスギが務め、作品世界を彩る日本語吹替版のメインキャストには、森川智之、内海賢二、戸田恵子、久川 綾、江原正士ら、実力のある声優陣が集結。さらに、怪獣とメカニックのデザインは『シン・ウルトラマン』監督の樋口真嗣や、前田真宏、三池敏夫といった特撮業界を中心に活躍するトップクリエイターたちが担当している。今回の配信は世界初の配信となり、HDリマスター版で視聴を楽しめる。

配信プラットフォームはTSUBURAYA IMAGINATION(有料／プレミアムプラン・スタンダードプラン限定配信)、全13話(日本語吹き替え版)。