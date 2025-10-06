“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30～21:56)にTBSで生放送される。2年連続4回目の決勝進出を決めたお笑いコンビ・ロングコートダディ(堂前透、兎)に意気込みを聞いた。

今年も『お笑いの日』(11日14:00～21:56)のフィナーレとして開催される『キングオブコント』。決勝進出を決めたのは、青色1号(初/太田プロ)、うるとらブギーズ(4/吉本興業)、元祖いちごちゃん(初/浅井企画)、しずる(5/吉本興業)、トム・ブラウン(初/ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(3/ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(初/マセキ芸能社)、や団(4/SMA)、レインボー(初/吉本興業)、ロングコートダディ(4/吉本興業)の10組(50音順、カッコ内は決勝進出回数と所属事務所)。史上最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどの組か。

――決勝進出が決まったときの気持ちと、そのときのお二人の様子を教えてください。

兎:絶対(決勝に)行っているだろうという自信もなかったので、ドキドキしながら。でもドキドキしすぎるのも体に悪いなと思って考えないように、ぼーっとするように努めていました。そうしたら急に呼ばれたので、「はい! ありがとうございます」と言った気がします。

堂前:去年は確実に行っているという感じでしたが、今年は、まあまあ確実かなっていう感じで。安心感はありました。

――昨年『キングオブコント』で準優勝されてからの1年で取り組んできたことは?

堂前:単独ライブを毎年やっているんですけど、賞レース用カスタムというか、いつもだいたい７～8分の好きな感じのネタをやっていましたが、今年は5分きっかりのネタを170本作って、厳選した7本をやりました。

――今年は『ダブルインパクト』もある中での挑戦となりましたが、難しさなど感じましたか?

兎:僕的には、『ダブルインパクト』は『キングオブコント』の外にあったというか、そんなに意識するようなものではなかったです。

堂前:正直、勘弁してくれという感じですね。大会が多い。『M-1』もあり、僕たちは最悪かもしれないです。大変でしたね。精神的に休まるときがなかったので。

――ファイナリストの顔ぶれを見た感想をお聞かせください。

堂前:おじさんが多すぎますよね。

兎:前回、や団さん以外は後輩でしたが、今回めっちゃ先輩がいるので、居心地はいいです。(自分たちが)めっちゃ上になると、そろそろ卒業しろよって思うんですけど、まだいていいと思うぐらい先輩が多いので。去年めっちゃ若返っていて、世代交代が見えていたのに、今年おじさんがまくったのがうれしいです。まだまだ世代交代させないぞって。おじさん頑張れ!

堂前:もうここにおったらあかん(笑)