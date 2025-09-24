バンダイが手掛ける食玩に、たまごっちのカスタムキーリングが登場。カラフルなパッケージデザインのビジュアルがとても可愛いんです!
本当にカラフルですね。今回のカスタムキーリングは、なんと全長約8cmというBIGなキーリングマスコット。
たまごっちの歴代シリーズのデザインをミニチュア化。どれが出ても可愛いですね。コレクション心くすぐるアイテムとなっていて、かばんやポーチにつけて持ち歩いたり、飾ったりしてもOK。推し活やじゃらづけにもぴったりなんです。
ラインナップは全8種!
- 初代たまごっち(ブルー)
- 初代たまごっち(白)
- てんしっち(パールピンク)
- てんしっち(パールホワイト)
- ケーたま (りんごれっど)
- ケーたま (ほわいとくろーばー)
- エンたま(ビーズほわいと)
- エンたま(モジモジおれんじ)
発売日は2026年の3月なのですが、SNSでは、「めっちゃデカい笑」「ピンクのてんしっち欲しい」「ほわいとくろーばーがある!!!」「うわああビーズほわいとほしいいいい」「これは全部あたりな気がする!」と早くも話題となっています。
ソーダ味のガムが1個入っていて、価格は418円。お菓子売り場でお気に入りをゲットしたら、あなた好みのカスタマイズを楽しんでみてくださいね。
(C)BANDAI
／— バンダイ キャンディ【公式】 (@candytoy_c) September 19, 2025
📢26年3月発売決定
🤎『 たまごっち #カスタムキーリング 』🤎
＼#たまごっち がカラフルなキーリングマスコットになって登場！💫
かばんにつけて持ち歩いたり、飾ったり！推し活やじゃらづけにもぴったりで、あなた好みにカスタムして楽しめます！💛#Tamagotchi
詳細👉https://t.co/TXkY4Ulrz2 pic.twitter.com/md9dPEFToY
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部