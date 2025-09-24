バンダイが手掛ける食玩に、たまごっちのカスタムキーリングが登場。カラフルなパッケージデザインのビジュアルがとても可愛いんです!

たまごっち カスタムキーリング

本当にカラフルですね。今回のカスタムキーリングは、なんと全長約8cmというBIGなキーリングマスコット。

たまごっちの歴代シリーズのデザインをミニチュア化。どれが出ても可愛いですね。コレクション心くすぐるアイテムとなっていて、かばんやポーチにつけて持ち歩いたり、飾ったりしてもOK。推し活やじゃらづけにもぴったりなんです。

ラインナップは全8種!

初代たまごっち(ブルー)

初代たまごっち(白)

てんしっち(パールピンク)

てんしっち(パールホワイト)

ケーたま (りんごれっど)

ケーたま (ほわいとくろーばー)

エンたま(ビーズほわいと)

エンたま(モジモジおれんじ)

発売日は2026年の3月なのですが、SNSでは、「めっちゃデカい笑」「ピンクのてんしっち欲しい」「ほわいとくろーばーがある!!!」「うわああビーズほわいとほしいいいい」「これは全部あたりな気がする!」と早くも話題となっています。

ソーダ味のガムが1個入っていて、価格は418円。お菓子売り場でお気に入りをゲットしたら、あなた好みのカスタマイズを楽しんでみてくださいね。

(C)BANDAI

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部