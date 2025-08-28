バンダイは、TVアニメ『ブルーロック』より「ブルーロックっち」(各5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月28日16時に予約受付を開始する。2026年2月発送予定。

「ブルーロックっち」は、カラー液晶・充電式で全長約4㎝の手のひらサイズのたまごっち「Tamagotchi nano colorful」とTVアニメ『ブルーロック』がコラボしたアイテム。著者である金城宗幸先生とノ村優介先生が監修している。カラーは、ブルーロックらしい青と黒の全2種類。

お世話できるキャラクターは20人以上のストライカーたち。潔世一はもちろん、チームZのメンバーや日本代表戦を一緒に戦ったメンバーも参戦。ごはんやおやつをあげたり、ミニゲームで遊んだりして世界一のストライカーを育て上げられる。

また、カラー液晶ならではの表現力で、ミニアニメ『ブルーロック あでぃしょなる・たいむ!』のシーンも見ることが可能だ。お世話を怠ってしまうと絵心、冴、士道、愛空が画面を占領しにきてブルーロックから退場になることも……!?

本商品は8月28日～8月31日に開催中の「東京おもちゃショー2025」にて、バンダイブース内たまごっちブースで展示中。さらに9月28日より開催される「ブルーロック エゴイストフェスタ2025」での展示も予定している。

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

(C)BANDAI