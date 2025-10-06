妊娠・出産で30kg増えて産後には体重が80kgに→そこから5カ月で20kgの減量に成功　ゆうこすが産後太りを克服した方法とは　『ダマってられない女たち season2』

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が3日に配信された。

ゆうこすの出産と子育てに密着

番組では、元HKT48で、現在は実業家としても活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子の出産と子育てに密着した。

ゆうこすは、妊娠・出産で体重が30kg増え、産後には80kgに達したことを告白。そこからわずか5カ月で20kgの減量に成功した裏側には、夫であるアーティスト・たなかの徹底したサポートがあった。

夫から栄養管理アプリ「あすけん」を勧められ、「炭水化物を取らないと脂肪が燃焼しない」などといった正しい知識を学び、健康的な食事改善で産後太りを克服したと明かしていた。