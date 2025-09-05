大物ハリウッド俳優の日本人妻に世界初密着も　大反響を呼んだ番組『ダマってられない女たち』のシーズン2が本日スタート

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)が、きょう5日(22:00〜)にスタートする。

番組関連動画の総再生数は1.2億回を突破

『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。

2024年12月から2025年3月まで、シーズン1にあたる『ダマってられない女たち』が配信され、日本や海外で力強く生きる女性たちの密着を通じて、“女性の幸せ”をさまざまな角度から見つめてきた。「ABEMA」では、本編の配信だけでなく、公式YouTubeチャンネルやSNSを通じても番組関連映像を公開。番組関連動画の総再生数は1.2億回(※)を突破し、大きな話題を集めた。

※2024年12月13日の『ダマってられない女たち』初回放送から、2025年3月7日の最終話までに、「ABEMA」および「ABEMA」公式SNSで配信された『ダマってられない女たち』関連動画の累計再生数。

芝田璃子の波乱万丈人生に世界初密着

特に、大物ハリウッド俳優・ニコラスケイジの日本人妻、芝田璃子の波乱万丈人生に世界初密着した動画では、彼女の意外な生活スタイルが紹介され、YouTubeの動画再生回数は173万回を記録。彼女を取り巻く環境や、自身の結婚観が明かされ、「まさにプリンセスストーリーだけど、当の本人はそんなことに固執してないのかっこいい」「女優としてぜひ活躍してほしい」「本当に素敵な方ですね」といった驚きの声が寄せられた。

また、梅宮アンナが乳がん闘病中にかけられた言葉に対するMEGUMIの反応にフォーカスしたショート動画は、150万回再生を突破。自分らしさを大切にする生き方や、壮絶な闘病生活の中で交わされた言葉の重みが多くの視聴者の心を打ち、この番組ならではの深い共感と感動を呼んだ。