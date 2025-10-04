俳優の佐藤浩市と女優の夏帆が4日、都内で行われたTBS秋ドラマ合同制作発表「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」(ドラコレ)に登壇。映画『天然コケッコー』(2007)で親子役を演じて以来の再会を喜んだ。

「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」に登壇した佐藤浩市

会見には、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(10月12日スタート、毎週日曜21:00～)より妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(10月7日スタート、毎週火曜22:00～)より夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹 、金曜ドラマ『フェイクマミー』(10月10日スタート、毎週金曜22:00～)より波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、池村碧彩が参加。司会は、杉山真也アナウンサーと南後杏子アナウンサーが務めた。

キャスト同士が質問し合うコーナーで、佐藤は「夏帆さんの主演映画『天然コケッコー』で父親役でした。2007年公開以来なので、およそ20年ぶりの再会です。今日夏帆さんに会ったら『元気か?』と言いたかったです」とメッセージ。自分で「質問じゃないじゃん(笑)」とツッコミを入れつつ、改めて「元気か?」と尋ねると、夏帆は「なんとか元気にやっております」と笑顔で答えた。

佐藤は「それ聞けただけで。さっき楽屋で夏帆の笑顔を見たときに『よかった』って」と目尻を下げ、夏帆も「今日、浩市さんにお会いできるのをすごく楽しみに来たので。お元気ですか?」と尋ねると、佐藤は「なんとか」と返した。

そして、夏帆が「ほぼほぼ20年ぶりにお会いしました。うれしいです」と喜び、「大人になりました」と言うと、佐藤は「大人になったね」としみじみ。夏帆は「ご一緒したとき中学生だったので。大人になりました。成長しました」と話し、2人の再会に会場から拍手が起こっていた。