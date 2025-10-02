ローソンは10月3日より、大きな見た目が特長の「よくばりスイーツ」4品を順次発売する。

「よくばりスイーツ」は、「週末ぐらいは思いっきりスイーツを食べたい!」「1週間頑張った自分へのご褒美として食べたい」といった方に向け、たっぷりのスイーツを食べてリフレッシュしていただきたいという想いから開発された商品で、金・土・日の週末のみ納品されるご褒美スイーツとなっている。

ラインアップは、いちごムースとスポンジ、ミルクホイップの3層仕立ての「よくばりカラフルケーキ」(621円)、コーヒーシロップを染み込ませたビスキュイにたっぷりのティラミスクリームを絞った「よくばりティラミス」(538円)、甘さ控えめな軽めのクリームと酸味のあるいちごソースでさっぱりといただける「よくばりクリームケーキ(いちごソース入り)」(538円)、生クリームを配合したホイップクリームと渋皮栗のペーストを使用したモンブランクリームの「よくばりモンブラン」(538円)の4品。

「よくばりカラフルケーキ」と「よくばりティラミス」は10月3日から、「よくばりクリームケーキ(いちごソース入り)」と「よくばりモンブラン」は10月10日から発売される。

いずれもサイズは12.8cm×12.8cm。独り占め用としても、シェア用としても楽しむことができるという。