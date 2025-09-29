ローソンは9月30日より、税込100円のワンコインで買える容量265mlの「サンガリア ゼロサワー」2種を、全国の「ローソン」にて販売する。

ローソン「サンガリア ゼロサワー レモン」「サンガリア ゼロサワー ストロングドライ 無糖」

今回ローソンに登場するのは、100円のワンコインで買うことができる「サンガリア ゼロサワー レモン」と「サンガリア ゼロサワー ストロングドライ 無糖」の2種。

いずれも、中身は通常のレモン、ストロングライトと同じものだが、容量265mlという新しい規格となっている。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。