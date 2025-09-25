シューズブランドのクロックスは8月27日、人気ゲーム「どうぶつの森™」とのコラボアイテムを発売しました。

「どうぶつの森™ プラットフォーム クロッグ」

無人島での生活をクロックスで表現!

「どうぶつの森™」の舞台である無人島をイメージしたグリーンを基調に、ソールには砂浜と海を、ストラップでは風船が飛ぶ空を表現。そこに「たぬきち」や「しずえ」「とたけけ」などおなじみのキャラクターや、りんごの木、ベルバッグなどのアイテムがちりばめられています。

おなじみのキャラクターたち

ソールで砂浜と海を

ラインナップは、大人用サイズの「どうぶつの森™ プラットフォーム クロッグ」(サイズ20～27センチ)と、子ども用「キッズ どうぶつの森™ クラシック クロッグ」(18～24センチ)の2種類。価格はそれぞれ1万1,000円、6,050円となっています。

「キッズ どうぶつの森™ クラシック クロッグ」

特に目をひくのが「プラットフォーム クロッグ」のデザインです。家などが立体で表現されているんですよね……。かわいすぎるだろ!

別売りのジビッツチャームも

さらに別売りの「ジビッツ™ チャーム」も合わせて登場。ジビッツチャームはクロックスの穴に取り付けられるアクセサリーで、今回のコラボでは「エイブルシスターズ」がセットになった「どうぶつの森™ クリエイター ファイブパック」と、「ラコスケ」「フータ」などがセットになった「どうぶつの森™ コレクター ファイブパック」が販売中。価格は各2,420円です。

ジビッツチャーム

筆者は個人的にラコスケが好きなので、これまた好きなとたけけの隣に取り付けてみました。あー、これはイイ! とたけけがそっぽ向いてるっぽくなっちゃったけど、それもまたイイ! ちなみに「プラットフォーム クロッグ」のキャラやアイテムはジビッツチャームなので、取り外して好きに再配置することもできます。

ジビッツチャームを付けてみます

取り扱いは、クロックスのオンラインストアや直営店、ABC-MART、ムラサキスポーツなど。気になった人は早めにチェックしてみるといいかもしれません。