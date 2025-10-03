フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『華麗なる変身後、クールな夫がデレデレに!』を、3日から独占配信。古川杏、赤澤遼太郎らが出演している。

中国のSNSで累計2億回再生を突破した、大ヒットショートドラマを日本初リメイクした今作は、一人の女性が絶望の淵から立ち上がり、周囲を見返す物語。体重100kg超えのヒロイン・結衣(古川)が、冷酷な夫・響也(赤澤)との政略結婚の中で「豚」と罵られた屈辱を胸に秘め、驚くほどの美貌と自信を手に入れ、人生を大逆転していくラブコメディだ。

最大の見どころは、結衣の鮮烈な「変身」。そして、かつては心を凍らせていた響也が、次第にその変貌した妻の魅力に惹かれ、嫉妬と後悔に支配されて“デレデレ夫”へと変貌していく。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

コメントは、以下の通り。

■古川杏

「はじめまして。白川結衣役を務めさせていただきました、古川杏です。

初めてのショートドラマ、そして初主演作品として『華麗なる変身後、クールな夫がデレデレに！』という作品に出会えたことを、本当に幸せに思っています。

この作品は中国版、アメリカ版も制作されている人気作で、その日本版を演じられることをとても光栄に感じています。

物語の中では、いろんな場面で“逆襲劇”が繰り広げられ、観てくださる方もスカッと爽快な気持ちになれると思います！

撮影で一番大変だったのは、特殊メイクで太っている結衣を演じたシーンです。動きづらい口元に加え、真夏にたくさん着込んで体重100kg超えの役を演じたことは、大変でしたが忘れられない思い出になりました。ぜひその姿にご注目いただきたいですし、変身後に自信に満ち溢れた結衣の姿も楽しみにしていただければ嬉しいです。

なかなか経験できない挑戦を女優人生の中でさせていただけたことに、心から感謝しています。たくさんの方に愛される作品になりますように。感想もぜひお待ちしています！

本作の世界観を最後まで存分にお楽しみください」

■赤澤遼太郎

「松平響也を演じました、赤澤遼太郎です。スタッフ・キャスト一丸となって駆け抜けた濃密な撮影期間でした！

財閥の御曹司であるクールな響也ですが、物語後半では、前半で見せなかった表情や意外な可愛い一面も多く描かれているので、ぜひ最後まで注目していただけたら嬉しいです！本作は中国発の人気作を日本版にリメイクしたショートドラマ。思いもよらない予測不能な展開の数々が、きっと新鮮に映ると思います！僕自身も刺激を受け、たくさん学ばせていただきました。ぜひ楽しんでご覧ください！」