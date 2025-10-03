お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が9月29日、公式YouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』に出演。千鳥・ノブとのエピソードを明かした。

「普段、全然怒らないノブさん」「一回だけ…」

大人になって怒られた話で、「俺は普段、全然怒らないノブさん。一回だけ。オラァ! とかじゃなくて、静かな怒りやねんけど」と語った山内。当時、吉本興業が発行していたお笑い雑誌『マンスリーよしもと』では、さまざまなランキングやアンケートが行われていたが、「“ダサいと思う先輩”っていうアンケートがあって。俺は面白いと思って、千鳥のノブさんって。“ノブさんのズボンにはいつも1本余計な線が入ってます”みたいな」と打ち明けた。

掲載前にノブに報告すると、「“もうお前はいい”って言われて。えっ? ってなって。俺は面白がって言ったのに、“なんやそれ”って。あれ? 全然思ってたリアクションと違う……」と予期せぬ反応に大焦り。ノブの冷たい返事に、相方・濱家隆一が、「そんな時期もあったんや。結構マジトーン?」と驚くと、「マジトーン。へっ? と思って。たまたま虫の居所が悪かったのか……。不機嫌だった、ノブさん」と振り返りつつ、「それが最初で最後ぐらい」と話した。

実は、前号のアンケートで、“憧れの先輩”に笑い飯・哲夫を挙げていた山内。「俺はノブさんにしか、ご飯連れて行ってもらってなくて。一番ノブさんにいろいろ連れて行ってもらってた」と前置きしながら、「なんか俺、哲夫さんって書いてて」と回顧。ノブは、そのことにもスネていたようで、「ノブさんが、“もういい”って言ったあと、楽屋で横になりながら、“この前のアンケートでも、憧れの先輩は哲夫さんって書いてた”って」と苦笑いでぶっちゃけていた。