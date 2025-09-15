お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が11日、公式YouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』に出演。20年間温め続けている“夢”を打ち明けた。

「優勝者には1億円」「一回負けたら終わり」

公開された動画では、人生でやっておきたい“バケットリスト”を発表。山内が、「ずっと言ってるので実現したいと思ってるのが、“じゃんけん大会”開催」と語ると、相方・濱家隆一は、「出会ったときから、20年前から言ってるわ」と苦笑い。“じゃんけん大会”について、山内は、「スポンサー企業を募って、優勝者には1億円ぐらいの賞金。参加費1,000円とかでいい」「全国の人が参加できる。じゃけんの勝ち抜きで、一回負けたら終わり」と説明を加えた。

続けて、「誰かがとんでもなく連勝していくわけやん。最後の2人なんか、とんでもなく連勝した2人が現れる」と胸を膨らませ、「その感じを見てみたい。恐ろしいぐらい勝ってきた2人を見てみたい」とワクワク。「じゃんけんって、誰でも負けるもんやん。決勝に上がってきた2人は、一回も大会中にそれを味わわないまま、全員に勝ってきてるわけ。最後、そんな2人が戦って、どっちかは負け知らずのまま1億円をゲットするわけやんか。その様子を見てみたい」と興奮気味に語った。

「1億円の可能性があるって夢がある」「何の準備もいらない。ただただその場の運気のみ」と“じゃんけん大会”への思いが止まらない山内。しかし、参加費を優勝者が総取りすることは違法賭博になるため、「参加費は寄付して、(賞金は)自分でみたいにすればいい」と自費開催も検討。「もしかしたら、じゃんけん覚えたての小学生が来るかもしれない。ヨボヨボのおじいちゃんが来るかもしれない」と夢を語る山内に、濱家も、「まあ面白そうやな」と返していた。

コメント欄には、「マジでじゃんけん大会見てみたい」「じゃんけん大会実現してください!!」「絶対に参加したい」「やってほしいなー」「20年前からじゃんけん大会言ってる山内さん、可愛すぎる」「山内さんのプレゼン、魅力あるな～」など、多数の反響が寄せられている。