お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が1日、公式YouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』に出演。ハワイ旅行での“迷惑行為”に苦言を呈した。

「長いことそういう経験をしてるからわかります」

「念願のハワイに行ってまいりました」と夏休みの家族旅行を明かした濱家。現地では、長嶋一茂と合流し、グルメやショッピングなどを楽しんだという。旅の思い出を語るなか、濱家は、「昼ぐらいからプールに行って。ちょこちょこ隠し撮りされてるみたいなのがあって。日本人の方がめちゃくちゃ多いんで」と吐露。盗撮について、「気づきます。日常生活でこんなんしてる人いないんで。我々は長いことそういう経験をしてるからわかります」と忠告すると、相方・山内健司も、「あるのよね～。旅行行ってるとき」と苦々しい表情で共感した。

また、プールを楽しんだ後、アイスクリームを食べていると、今度は日本人のカップルに声をかけられたそう。濱家は、「すごい礼儀正しくて。“かまいたちさんですよね?”って女性の方に」と振り返り、一緒に写真を撮るなど、ファンサービスをしたという。しかし、「彼氏のほうが、“GAGの福井と昔、同じところで働いてました”って。そうなん? 世間せまっ! と思って」と話し、「めっちゃ日本にいるみたいでした。まさか、ワイキキでGAGの福井って聞くと思わんかった。ハワイで一番聞きたくない言葉が、GAGの福井ぐらい日本に引き戻されました」と苦笑いで話していた。