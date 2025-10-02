星野リゾートが展開する「星のや」は2027年、「星のや飛鳥」(奈良県・明日香村)をオープンする。

同社と奈良県明日香村は、2016年10月28日に「企業立地に関するパートナーシップ協定」、2019年8月15日に「地域活性化包括連携協定」を締結している。相互の連携を強化し、地域に根ざした宿泊施設の開発計画を進めてきた。豊かな歴史資源に恵まれたこの場所だからこその特別な宿泊体験を提供する。

明日香村の風景を踏襲した全35室

同ホテルは、星のやとしては奈良県で2施設目の開業となる。明日香村西部の谷あいに位置し、村のまちなみ風景を踏襲した低層の分棟型客室を35室展開する。飛鳥時代に仏教と共に伝わった瓦屋根が建物に映え、敷地の中心には棚田を想起させる庭が広がる。日本初の宮都「飛鳥京」があったエリアにて、同ブランドならではの独創的な切り口でその時代や土地に思いを馳せる滞在を提案する。

歴史と文化が息づく明日香村

推古天皇や聖徳太子、蘇我馬子、小野妹子などの偉人が活躍し、日本の中央集権律令国家が誕生した「明日香村」。石舞台古墳やキトラ古墳、高松塚古墳、日本で最初に本格的な伽藍配置を取り入れた法興寺(飛鳥寺)など、多数の史跡が存在する。地域の景観を守るため、通称「古都法」「明日香法」と呼ばれる特別措置法により、日本国内で唯一、行政区域内の全域が歴史的風土特別保存地区に指定されている。2026年には「飛鳥・藤原の宮都(きゅうと)」として、世界文化遺産登録を目指している。