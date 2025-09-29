星野リゾートは2026年4月27日の「奈良監獄ミュージアム」を皮切りに、新たに3つの施設を奈良県で開業する。

同社は2026年4月27日、国の重要文化財「旧奈良監獄」を活用した日帰り施設、奈良監獄ミュージアムを開業する。すでに開業計画を発表している「星のや奈良監獄」に加え、2027年には日本初の宮都があった奈良県明日香村に「星のや飛鳥」を開業予定としており、2026年以降2年連続で3施設の開業を予定している。

万博開催により、国内外から関西が高い注目を浴びる中、観光地のオーバーコンセントレーション(一極集中)という課題の緩和を目指し、奈良県を関西観光の新たな有力な選択肢として提案する。

2026年4月27日開業予定「奈良監獄ミュージアム」

旧奈良監獄は、明治政府によって計画された五大監獄のうち、唯一現存する貴重な建築物。同ミュージアムは、この歴史的建造物の保存を担うとともに、その建築美や歴史的価値を未来へと継承していくための拠点となることを目指す。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。訪れる人が、自らと対話し、生き方をも見つめ直すきっかけを提供する、新たなミュージアムのあり方に挑戦する。開館時間は9:00～17:00(最終入館16:00)、料金は大人2,500円～となっている。

旧奈良監獄 表門

2026年開業予定「星のや奈良監獄」

旧奈良監獄を活用したラグジュアリーホテル、星のや奈良監獄を2026年に開業する。同社と旧奈良監獄保存活用による協定書の締結に基づき、旧奈良監獄の赤れんが建造物の魅力を最大限に活かした空間で、非日常かつラグジュアリーな滞在を提供する。

星のや奈良監獄 イメージ

2027年開業予定「星のや飛鳥」

明日香村西部の谷あいに位置し、村のまちなみ風景を踏襲した低層の分棟型客室が広がる。飛鳥時代に仏教と共に伝わった瓦屋根が建物に映え、敷地の中心には棚田を想起させる庭が広がる。日本初の宮都「飛鳥京」があったこの地で、星のやブランドならではの独創的な切り口で、その時代や土地に思いを馳せる滞在を提案する。