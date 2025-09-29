星野リゾートは2026年4月27日、奈良県奈良市で「奈良監獄ミュージアム」を開館する。

旧奈良監獄 表門

重要文化財「旧奈良監獄」を活用

旧奈良監獄は、1908年(明治41年)に近代化を目指した国の一大プロジェクトとして誕生した。設計者は、数多くの裁判所や監獄の建設に関与した山下啓次郎氏。1946年(昭和21)年には「奈良少年刑務所」と改名し、社会復帰と更生教育を重視する矯正施設として貢献した。その後、歴史的価値と美しい建築の意匠が高く評価され、2017年(平成29年)に、国の重要文化財に指定されている。

同社は、旧奈良監獄の保存活用事業として、2026年4月27日に奈良監獄ミュージアムを開館する。この歴史的建造物の保存を担うとともに、その建築美や歴史的価値を未来へと継承していくための拠点となることを目指す。開館時間は9:00～17:00(最終入館16:00)、料金は大人2,500円～となっている。

同ミュージアムでは、明治時代における近代化の背景と美しい建築と共に、監獄という「規律」が支配する空間での「問いかけ」を受けて、自由について考えを巡らす体験を提供したいという思いから、コンセプトを「美しき監獄からの問いかけ」とした。

旧奈良監獄の敷地内では、奈良監獄ミュージアムと付帯のホテル事業を展開する。ミュージアムは、第三寮や看守所など、当時の状態を残した「保存エリア」に加え、3つの展示棟、また、カフェとショップが併設された「展示エリア」に分かれている。

建築そのものが最大の展示物

旧奈良監獄の最大の特徴は、西洋の装飾様式を取り入れた建築。その佇まいには、重厚さと美しさが際立つ。敷地内の赤レンガは、当時の被収容者が刑務作業の一環として職人と共に作り上げ、室内は、天井から光を取り入れた明るい空間で、人権を配慮したデザインが実現されている。同ミュージアムに訪れる人は、建物美と共に、空間の中に刻まれた歴史の息遣いを感じることができる。

世界的クリエイターが監修、アートディレクションを担当

同社初のミュージアム事業の展開、また、監獄というテーマを深く掘り下げる施設の設立にあたり、世界で活躍するクリエーターに参画を依頼した。アートディレクターは佐藤卓氏が担当し、Museography SupervisorはAdrien Gardère(アドリアン ガルデール)氏が務める。

(左)佐藤卓氏/(右)アドリアン ガルデール氏

3つの棟を巡り、多角的な「問い」に出会う展示構成

3つのテーマを設定した展示棟を巡ることで、多角的な視点から「問い」を深めていく。

A棟では「歴史と建築」をテーマに、赤レンガに刻まれた記憶に思いを馳せ、日本の行刑や奈良監獄の建築的特徴について知ることができるエリアとなっている。

B棟では「身体と心」をテーマに、被収容者の視点で刑務所での生活やルールを紹介する。規律に縛られた刑務所の生活を知り、想像し、客観的に見つめることで、自分自身の生き方に通じる「問い」に迫るエリアとなっている。

C棟のテーマは「監獄と社会」。「監獄」をさまざまな価値観や切り口で表現するエリアとなっている。開館時には、国内外で活動するアーティストが、監獄から受けたインスピレーションとそれぞれの感性で制作した作品を展開する予定である。

ホッと一息つき、余韻に浸るカフェ&ショップ

カフェでは、明治時代の洋食文化を反映したオリジナルのカレーパンやチーズケーキ、ご当地ソーダ等を提供する。ショップでは、オリジナルグッズをはじめ、全国の刑務所で作られた刑務所作業品のギャラリーを併設し、販売する。