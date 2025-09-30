NHKの新しいインターネットサービス「NHK ONE」が10月1日よりスタートする。本記事では、これまで「NHKプラス」を利用していた人たちの移行手続きの方法を紹介する。

10月1日以降、まず最初にWEBサイトから「NHK ONE アカウント」の移行(登録)手続きをする。続いて新しいNHKプラスのアプリをダウンロードしてNHK ONEアカウントでログインする。

「NHK ONE アカウント」の移行(登録)手続きの方法

【1】10月1日以降、新しいNHK ONE WEBサイトにアクセスし、右上の「新規登録」ボタンをクリック。

【2】「旧NHKプラスを利用されていた方はこちら」をクリック。

【3】NHKインターネットサービス利用規約への同意やプライバシーノーティスの確認などをまとめてチェック。

【4】最後にパスワードを設定。

以上で、「NHK ONE アカウント」の移行(登録)が完了する。

移行手続きは、2025年8月15日までに旧NHKプラスの利用申込みをされ、ID登録が完了された人が対象。また旧NHKプラスで8月15日時点で登録のメールアドレスが必要になる。

なお旧NHKプラスから移行する人たちは、すでに旧アプリで受信契約の情報を入力済のため、NHK ONE利用に伴って改めて受信契約情報の登録は必要ない。