ゴディバ ジャパンは10月1日より、4人の創作集団CLAMPとコラボレーションした「ゴディバ×CLAMP コレクション」など4品を、全国のゴディバショップ等にて数量・期間限定にて発売。9月17日より、一部商品の先行予約を行っている。

いがらし寒月、大川七瀬、猫井、もこなの4名からなる創作集団「CLAMP」。代表作に『カードキャプターさくら』や『xxxHOLiC』などがあり、少年漫画、少女漫画、青年漫画という枠を超えた、圧倒的な企画力と唯一無二の世界観が、国内のみならず、海外でも高い人気を誇っている。

今回のコラボでは、CLAMP作品の人気キャラクターたちが、作品を超えてゴディバに集合。ゴディバショップの制服をイメージしたコスチュームを着ているイラストは、「ゴディバ×CLAMP」のためにCLAMPが描き下ろした限定ビジュアルとなっており、「カードキャプターさくら」の木之本桜、大道寺知世、「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」の小狼、「ちょびっツ」のちぃ、「xxxHOLiC」の壱原侑子、四月一日君尋、「魔法騎士レイアース」の獅堂光が登場する。

「ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント」

「ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント」は、”ミニキャラ”の木之本桜、小狼、ちぃ、壱原侑子、四月一日君尋、獅堂光のオリジナルのプリントチョコレートと、モコナをかたどったチョコレートを、「ゴディバ×CLAMP」オリジナルデザインのパッケージに詰め合わせしたチョコレートコレクション。同梱されているリーフレットの二次元バーコードからは、ARカメラを起動してオリジナルデザインのフレームの写真を撮影することができる。4粒入り(1,620円)と8粒入り(3,240円)の2種類がラインアップされており、限定ギフトバッグ(275円)も用意されている。

「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」

「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」は、ゴディバのカップアイスクリーム「ミルクチョコレート&チョコレートチップ」「カカオ72% ダークチョコレート」「ストロベリー&チョコレートチップ」「マダガスカル バニラ」の4種類を、「ゴディバ×CLAMP」オリジナルデザインの保冷バッグに詰め合わせした特別なセット。価格は2,700円。ただし、ゴディバ オンラインショップでは送料込3,564円。

チョコレートドリンク「ホワイトモカ ショコリキサー」「ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット」

「ホワイトモカ ショコリキサー」は、ミルキーでやさしいホワイトチョコレートの甘さに、香ばしくほろ苦いコーヒーソースを重ねた、エレガントな大人のモカフレーバーのショコリキサーに、「ゴディバ×CLAMP」のスリーブをつけて提供。価格は、レギュラーサイズが 870円/270ml、ラージサイズが980円/350ml、ホットは770円/240ml。また、「ゴディバ×CLAMP」限定のタンブラーをセットにした「ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット」(レギュラーサイズ 4,350円/270ml)も用意されている。

いずれも販売期間は10月1日～12月31日となっており、数量・期間限定につき無くなり次第終了となる。なお、「ゴディバ×CLAMP コレクション」に関しては、9月17日10時～23日までの期間中、ゴディバ オンラインショップにて先行予約受付が行われている。

さらに、本コラボレーションを記念して、オリジナルステッカープレゼント、GODIVA caféみなとみらい店でのスペシャルなウィンドウディスプレイ、X投稿キャンペーンも開催される。詳細は「ゴディバ×CLAMP」の特設サイトから。

(C)C・ST/K