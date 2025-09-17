ローソンは9月16日より、クリスマスケーキの予約受付を全国の「ローソン」店舗にて実施している。今年は、創業50周年を記念して苺50個を使用したケーキや、少人数(2～3人)向けのケーキ、専門店監修商品など全29種類がラインアップされている。

ローソン「Uchi Café至福のストロベリークリスマスケーキ 6号」

まずは、創業50周年を記念して、福岡県産「あまおう苺」50個を使用した至福のストロベリークリスマスケーキ「Uchi Café至福のストロベリークリスマスケーキ 6号」。なめらかで口当たりの良いスポンジと、コクと風味のあるホイップクリームを一緒に楽しむことができる、専門店品質のスペシャルなクリスマスケーキとなっている。価格は1万4,920円。

※あまおう苺は青果物につき天候不良などによる生育不良があった場合、他品種に変更する場合あり。

ローソン「Uchi Café 小さなスノーボンブ 3.5号」「Uchi Café 小さなチョコボンブ 3.5号」

また、少人数(2～3人)向けに「Uchi Café 小さなスノーボンブ 3.5号」(2,420円)と「Uchi Café 小さなチョコボンブ 3.5号」(2,500円)をラインアップ。

スノーボンブは、苺の程よい酸味と果肉の食感が楽しめる苺プレザーブ(苺ソース)とホイップカスタードクリームをのせ、コクのあるホイップクリームで覆われた一品。チョコボンブは、ココアスポンジの上に、アーモンドペースト入りのプラリネクリーム、チョコチップ、ココアスポンジ生地、チョコホイップクリームをのせ、チョコクリームで覆われている。

ローソン「Uchi Café×GODIVA ショコラノエル 4号」「Uchi Café×HENRI CHARPENTIER ノエル・ド・モンブラン 3.5号」「Uchi Café×森半 お抹茶ケーキ(4号相当)」「Uchi Café×Milk 白いチーズケーキ 4号」

専門店監修のクリスマスケーキには、『GODIVA』監修の濃厚なショコラケーキ「Uchi Café×GODIVA ショコラノエル 4号」(5,250円)、洋菓子ブランド『アンリ・シャルパンティエ』監修のモンブラン「Uchi Café×HENRI CHARPENTIER ノエル・ド・モンブラン 3.5号」(4,400円)、京都・宇治の老舗お茶ブランド『森半』監修の抹茶づくしのケーキ「Uchi Café×森半 お抹茶ケーキ (4号相当)」(4,020円)、生クリーム専門店『Milk』監修のチーズケーキ「Uchi Café×Milk 白いチーズケーキ 4号」(4,100円)の4種が登場。

ローソン「Uchi Café シンプルショートケーキ 5号」Uchi Café シンプルチョコレートケーキ 5号」

さらに、自分でデコレーションして仕上げることができるDIYケーキとして、トッピングがないシンプルなショートケーキ「Uchi Café シンプルショートケーキ 5号」(2,290円)と「Uchi Café シンプルチョコレートケーキ 5号」(2,610円)も用意されている。

ローソン「Uchi Café×Mrs.GREEN APPLE MGAクリスマスケーキ 4号」

このほか、人気バンド「Mrs.GREEN APPLE」とコラボした「Uchi Café×Mrs.GREEN APPLE MGAクリスマスケーキ 4号」(4,370円)も登場。メンバーイラストのピックシートがついており、ケーキBOX記載の専用コードにアクセスすると、メンバーからのクリスマスメッセージ動画を受け取ることができるという。

ローソン「シナモロール クリスマスケーキ 4号」「可哀想に!クリスマスケーキ 4号」

また、人気キャラクターとのコラボも実施。サンリオの人気キャラクター「シナモロール」のイラスト入りのクリスマスプレートが付いた「シナモロール クリスマスケーキ 4号」(4,800円)や、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のピックシート・キーホルダーが付いた「可哀想に!クリスマスケーキ 4号」(4,830円)が登場する。

ローソン「Uchi Café 苺のショートケーキ」

最後は、定番の「Uchi Café 苺のショートケーキ」を紹介。口どけがなめらかな北海道産生クリーム入りホイップクリームと、国産小麦の小麦粉を使用したふわふわ・しっとりした食感が特長のスポンジで仕上げられている。価格は4号が3,990円、5号が4,990円、6号は5,990円。

いずれも、予約期間は9月16日〜12月18日まで。