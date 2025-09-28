フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00～)の脚本を執筆した三谷幸喜氏と、劇中で三谷氏をモチーフにした役柄を演じる神木隆之介が取材に応じた。

三谷氏の原点である1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇の今作で初めて仕事をする2人だが、三谷氏は神木に対し、「自分が書いたものをこんなに正確に面白く、具現化してくれる俳優さんは、正直初めて会った気がします」と全幅の信頼を語る――。

どこまで“モチーフ”として出すか出さないか

――三谷さんは今回、25年ぶりのGP帯民放連ドラの脚本になります。

三谷：25年の間、NHKの大河ドラマ、民放でのスペシャルドラマはやっていたんですけど、意図せずこんなに時間が空いてしまったので、不思議な気持ちです。タイミングが合わなかっただけで、気づいたら25年も経っていたという感じです。

――そこで、今回の作品を執筆することになったのは。

三谷：25年前にご一緒していたプロデューサーさんやディレクターさんは皆さん偉くなっていて、現場はどんどん若いスタッフばかり。僕の世代はいなくて、どこに行っても最年長なんです。だから若いプロデューサーさんは声をかけにくいだろうなと思っていたら、勇気あるフジテレビのプロデューサーさんが声をかけてくださいました。それで「何をやろうか」「僕にしか書けないものは何か」と考えたときに、例えば自分の青春時代の1980年代の東京なら描けるかもしれない、と思って今回の企画に行き当たったという流れです。

――神木さんは三谷さんをモチーフにした役を演じるにあたり、どのように受け止めましたか?

神木：うれしかったのと、やっぱり緊張がありました。三谷さんとご一緒するのは初めてで、どこまで動きやしゃべり方を役に反映させるべきか一生懸命考えました。僕が演じるのは新人放送作家の蓬莱省吾。名前は違うので、あくまで蓬莱のキャラクターとして動くべきなんです。三谷さんの要素も入っているのかもしれないけれど、どこまで“モチーフ”として出すか出さないか、すごく難しくて悩みました。

三谷：僕のことは知ってたんですか?

神木：もちろん、もちろん(笑)。朝ドラ(『らんまん』)をやっていたときに隣のスタジオでお見かけして、「あ、本物の三谷幸喜だ!」って遠目から騒いでました。

三谷：僕もそうですよ。「本物の神木隆之介だ! 大きくなってる!」って(笑)

神木隆之介 (C)フジテレビ

何か渡すとモノボケを始める神木隆之介

――お互いの印象を聞かせてください。小さい頃見ていた作品などでも。

三谷：僕が小さい頃?

神木：いや、僕まだ生まれてないですから(笑)

三谷：僕は神木さんと一緒にやるようになって、印象が180度変わったんです。今ここにいらっしゃる神木さんは、皆さんの考えてる通りのすごく真面目な好青年だけど、普段はとにかく人を笑わせる、喜ばせることに全精力を傾けてる人なんですよ。びっくりしました。何かとにかく笑わせたいと思いは常にあるじゃないですか。

神木：ありますね(笑)

三谷：何かを振ると何でもやってくれるし、何か渡すとモノボケで瞬間に笑わせてくれる。だからコメディが好きで、自分が書いたものをこんなに正確に面白く、具現化してくれる俳優さんは、正直初めて会った気がします。びっくりしました。脚本からさらに何倍も面白くしてくれるし、若い方なのにこんな力を持った人がいるんだなと、すごく感じました。

神木：ありがとうございます。僕はテレビで見る三谷さんは博学で、何でも知っている人というイメージでした。実際に会ってもその印象は変わらず。緊張しましたし、「理解力がないと思われるんじゃないか」と不安もありました。でもやっぱり博学で博士のような人です。

三谷：若い俳優さんから脚本家として“大家”のような印象を持たれていて、とても居心地が悪いんです。本当は全然そんな感じじゃないんですよね。

神木：でも作品の冒頭で必ず「三谷幸喜作品」ってドンと出るじゃないですか。あれが印象的で、すごい方だなって思ってます。

三谷：本当にやりづらい世の中になりました(笑)