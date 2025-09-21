フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00～)の第1話完成披露試写会が21日、都内の映画館で行われた。同作で25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を執筆した三谷幸喜氏がこの会の語ったのは、キャストのみならず、演出や主題歌も含めたチームへの感謝。そして、“連ドラ”への愛だった。

三谷幸喜氏

「僕にはとても撮れないと思いました」

このドラマは、経済の安定成長期からバブル経済期への移行期にあたる1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇。三谷氏は、駆け出しの放送作家として自身をモチーフにしたキャラクター(演：神木隆之介)を配し、撮影現場にたびたび足を運んでキャストからの相談に乗ったエピソードが明かされ、久々の民放連ドラとなった今作への思い入れの強さが垣間見れる。

第一報のコメントでは「どこを取っても、僕にしか書けないドラマだということ。面白さは保証します」と自信を見せていた三谷氏だが、見どころを聞かれると、「僕がこの25年でどれくらい成長したかを見ていただきたいというところもありますが、僕は脚本を書いただけで、監督さんは別にいらっしゃるんです。演出チームの方々のものすごい努力で、画がすごくきれいだし、すごく奥行きがあるし、カッコいいし、特に女性の方々がめちゃくちゃ魅力的なんです。僕にはとても撮れないと思いました」と感謝。

またYOASOBIが、主題歌「劇上」について、「全力でドラマにお力添えできるように頑張ろう、という意気込みで作らせていただきました。事前に台本を何度も読ませていただきましたし、レコーディングも何回も録りました。何回もミックスチェックし、歌詞も何度も書き直しました。今の僕にできるすべてを注ぎ込んで作りました」(Ayase)とビデオメッセージを寄せると、三谷氏は「ちょっと感動しましたね。自分が作った作品にここまで自信を持って発言できるってすごいことだと思います」と感無量の様子を見せた。

実際に曲を聴いて、「詞がとても良くて、特に僕ら演劇をやってる人間にはたまらない曲でグッときます」と心を揺さぶられた三谷氏。YOASOBIがこの曲を書き下ろすために、三谷氏は短い小説を書いたといい、「大変でしたが、僕の思ってることがきちんと反映されていたし、これはすごい楽曲だなと思いますね」と衝撃を受けたようだ。

ただ、この完成披露試写会では、まだ主題歌の音源は入っていない状態で、三谷氏は「最後にYOASOBIさんの曲が流れるはずなので、全然“完成”じゃないんです」と説明。キャストはもちろん、監督に主題歌のアーティストも、テレビドラマにおいてともに“作品”を構成するチームであることを強調しているように見えた。

「テレビの連続ドラマしかないんです」

そして最後に語ったのは、“連ドラ”への愛。「僕は連続ドラマが大好きで、毎週ある決まった曜日の決まった時間になるとそれが見られて、楽しんで、次どうなるんだろうという期待で1週間待つという楽しみ方は、テレビの連続ドラマしかないんです。配信のドラマも面白いし、まとめて見ることも嫌ではないんだけども、やっぱり1週間待つという楽しみは、絶対欠かせない気がするんです。それにふさわしい作品を書いたつもりでいます」と力説。

続けて、「物語は毎週その1日の話になっているので、皆さんも水曜日の10時にテレビの前に来てくださったら、その日1日の(今作の舞台の)八分坂の物語を体験していただけることになると思います。それが3カ月続きますから、3カ月間ずっと八分坂に通ってるみたいなイメージで楽しんでいたらけたら」と呼びかけた。

主演の菅田将暉も「僕も毎週ドラマが楽しみで育ってきた人間ですので、そういうドラマに関われて本当にうれしいですし、今たくさんいろんなメディアが増えて、作品が増えている中で、個人的にもドラマとの付き合い方の答えみたいなものが見つかって、すごく希望を持てた作品になりました」と語っている。