113作目の連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)が9月29日にスタートする。クランクインから約半年。夫婦シーンの撮影も始まった今、ヒロインの松野トキを演じる高石あかり(高ははしごだか)、トキの夫のレフカダ・ヘブンを演じるイギリス出身の俳優トミー・バストウに、夫婦役の撮影エピソードやお互いの印象などを聞いた。

『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・松野トキを高石、小泉八雲がモデルの夫レフカダ・ヘブンをトミーが演じ、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。

撮影開始から約半年。共演シーンを重ね、お互いにどのような印象を抱いているのか。高石は、ヘブンを演じるトミーに、モデルになった小泉八雲と似た部分を感じていると話す。

「日本のことが大好きで、10年間も独学で日本語を勉強されて、今も撮影中、ずっと勉強を続けていらっしゃる。そんな日本への熱量を感じると、やっぱりうれしいですし、そこは小泉八雲さんともすごく似ている部分かなと思います。優しいし、近しい部分があるかもしれません」

一方、高石について「会った瞬間、波長が合う気持ちでした。毎日のように“素敵さ”に惹かれています」とトミー。「先週撮影した時は大きなアブが飛んでいて、私は焦って対応できなかったんだけど、あかりさんは動じることなくプロらしくて対処して、すごくかっこいいなと思いました(笑)」と現場でのほほ笑ましいエピソードも明かす。

撮影中、印象的だったことは、ジャーキーの食べ比べをしたことと、トミーのリンゴを丸かじりする姿だと高石。

「トミーさんはジャーキーがすごく好きなので、私がお土産で買ってきたジャーキーを、トミーさんや他のキャストのみなさんで食べ比べしたことがありました。あと、トミーさんはリンゴを1個、そのまま丸かじりされるので、見ていると爽快です(笑)」と高石が楽しそうに振り返ると、トミーも「『DEATH NOTE(デスノート)』(に登場する死神のリューク)みたいですね」と笑う。

作中で「怪談」を愛する夫婦を演じる2人は、実は自分たちもホラー映画などが「大好き」という。高石は「昔から、父がホラー映画が好き、怖い作品が好きだったので、私もホラー映画は好きですし、お化け屋敷も好きです」と明かし、さらに「小泉八雲さんの描く怪談は、怖いだけじゃなく、人の欲や愛情など、いろいろな感情が組み込まれていて、物語としてすごく好きだなと思います」と語る。