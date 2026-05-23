今年一番の大寒波の中、街中で服を賭けてじゃんけんし、最後は雪山で耐久対決へ――。TBS『水曜日のダウンタウン』の「極寒街中野球拳」が、REVISIOの週間番組ランキング(5月11日～17日)で個人全体6位、コア視聴層7位に入った。無茶な設定ながら、前半の勝敗が後半の過酷さに直結する構成で、最後まで展開を追わせる回となった。

夜の雪山 ※イメージ

情報性と娯楽性のある番組が上位に

大型連休が明けた1週間は、平日の生活リズムが戻る中でも、NHK番組が個人全体で8枠、コア視聴層で6枠を占める強い週となった。朝の連続テレビ小説や週末夜の定番枠が軒並み上位に並び、習慣的に見られる番組の層の厚さが数字に表れている。民放は個人全体でTBSが2枠にとどまり、コア視聴層では日本テレビ、テレビ東京、TBSがそれぞれ上位に食い込んだ。

コア視聴層では、土曜昼のメジャーリーグ中継が75.9％で首位に立った。ロサンゼルスを本拠とする2球団が対戦する「フリーウェイシリーズ」の一戦で、3試合ぶりに先発復帰した大谷翔平選手への注目が高い数字につながったとみられる。

日本テレビ『世界の果てまでイッテQ!』はコア視聴層4位。「はじめてのおつかい in ロンドン」で河北麻友子が海外ロケ復帰したことが話題となり、存在感を見せた。TBS『プレバト!!』(MBS制作)は個人全体9位。「部活動」をテーマにした俳句査定と黒板アートコンテストで、学校生活を思い出させる題材が幅広い層に届いている。

日本テレビ『ザ!世界仰天ニュース』もコア視聴層10位に入り、BBQでの着火剤の継ぎ足し事故を扱った注意喚起型の内容が関心を集めた。連休明けも、情報性と娯楽性のある番組がそれぞれ数字を残している。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

街行く人と服を1枚ずつ賭けてじゃんけん

TBS『水曜日のダウンタウン』は、今年一番の大寒波のなかで行われた企画「極寒街中野球拳」が、個人全体6位、コア視聴層7位と両ランキングに入った。街中で服を集め、その後に雪山で耐久対決を行うという流れが、この回の大きな見どころだ。

ルールは、街行く人と服を1枚ずつ賭けてじゃんけんをするというもの。勝てば相手の服を得られるが、負ければ自分の服を1枚失う。最後に待つ雪山での寒さを考えると、街での一戦一戦がそのまま後半の条件につながっていく。

参加者はそれぞれ六本木、新宿、神田、表参道などへ移動し、見知らぬ人に企画を説明しながら勝負を申し込んだ。どの街で、どんな相手に声をかけるのか。じゃんけんの結果だけでなく、街中で勝負を成立させるまでのやり取りにも見応えがある。

後半の舞台は群馬県の川場スキー場。1位20万円、2位10万円、3位5万円という賞金も設定され、街で集めた服を着て耐久対決に臨みます。街の賑わいの中で始まったやり取りが、雪山では寒さに耐える条件へと変わるため、前半の小さな勝敗にも意味が出る。無茶な設定で笑わせながら、勝負の流れはわかりやすく、見ている側も状況を追いやすい。最後まで展開を追いたくなる回だった。