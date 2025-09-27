グラビアアイドルの森脇梨々夏が20日、YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』に出演。ダウンタウン・浜田雅功とのエピソードを明かした。

浜田雅功

ゲスト出演した回が「大人の事情でお蔵に…」

“会ってみたらすごかった芸能人ベスト7!”と題したトークで、3位に浜田を挙げた森脇。あるとき、読売テレビの『浜ちゃんが!』にゲスト出演したが、「大人の事情があり、お蔵になっちゃたんです」と吐露。「めちゃくちゃよかったんです。自分的には、過去一上手にできたし、頭もめちゃくちゃ叩いてもらえて。オンエアが楽しみだなって」と収録を振り返りつつ、突然お蔵入りになったことを聞かされ、「せっかく浜田さんと共演できたのに……」とこぼした。

落ち込んでいたところ、再びゲストに呼ばれ、森脇は、「浜田さんが、“久しぶり!”って言ってくださって。覚えてくださってたんですよ」と大感激。さらに、浜田から、「さすがにかわいそうやと思ったから。俺が上の人に、“あの子もう一回出してあげてよ”って、言ってあげたんよ」と言われたそうで、「これ、すごくないですか!?」と感謝しきり。「オーラと優しさのギャップがすごくて。本当にめちゃくちゃ良い人でした」と浜田の人となりを大絶賛していた。

「本当に優しかったし、頭も叩いてもらって。パパからは、“ダウンタウンさんとお仕事できたら一人前やな”って言われてたので。お父さん、お母さんも喜んでくれた」とうれしそうに語った森脇。浜田は、“収録時間が短い”ことでも知られるが、「ロケなのに、収録時間とオンエア時間がまったく一緒」「本当におさなかった。丸々使われてた」と明かすと、佐久間宣行プロデューサーは、「ロケでオンエアと同じ尺で終わんの!? すご! 信じられない!」と心底驚いた様子だった。