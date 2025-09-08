「さ、佐藤健!?」　ベロンベロンだった佐久間宣行氏、韓国で“まさか”の遭遇エピソード

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が3日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』に出演。プライベート旅行でのエピソードを明かした。

佐藤健

2泊3日の韓国旅行で“ベロンベロン”状態

大学の友人と2泊3日の韓国旅行に行ったという佐久間氏。「とにかく酒を飲む3日間」だったと言い、「めちゃくちゃ飲むのよ。韓国の人。俺ですらちょっと酔って」と吐露。「3日目も韓国のテレビ局みたいな人たちと、信じられないぐらい飲んだ」そうで、「飲みに飲んで、金浦空港に着いたんですよ。まったく3日間仕事してなかったから、ヤベー! と思って。ラウンジで、3日分の仕事してた」と振り返った。

搭乗前に仕事をしていると、「近くに、おしゃれな日本人の若者たちがいて。Vlog(ブイログ)みたいな。別にうるさくないですよ。iPhoneで軽く回してた」という。「なんかやってんな～。俺、邪魔かな? 酒クセーし、顔パンパンだし、映りたくない」と思い、席を離れようとしたところ、「その中の一人が、“あれ佐久間さんじゃね?”って。“佐久間さん!”って話しかけてきて。俺、ベロンベロンなの。最初、無視してたんだけど、諦めずに話しかけてくるのよ」とぼやいた。

仕方なく、「一回顔をキッとしてパッて向いた」という佐久間氏だったが、「佐藤健だったの(笑)」とまさかの人物にビックリ。「さ、佐藤健!? と思って。1回か2回会ったことあるんだけど……」と驚きの展開に戸惑いつつ、「“佐久間さんは映さないから大丈夫ですよ”って言われて、“いや、映してもいいよ”って。“『グラスハート』観ました!”って」と佐藤との会話を回顧。最後は、「俺のパンパンの顔が、佐藤健さんのTikTokに載ってるので見て欲しい」と自虐交じりにアピールしていた。

