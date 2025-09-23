「めちゃくちゃ才能ある」　佐久間宣行氏が絶賛した“乃木坂46メンバー”とは

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が17日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。16日にグループ卒業を発表した乃木坂46・久保史緒里を激励した。

「最後まで満足いくような自分の道を生きてほしい」とエール

11月26日、27日に行われる卒業コンサートをもって、グループを卒業する久保。佐久間氏は、「3期生のみなさんがどんどん卒業されてたのもあるんで。久保さんもいつかは……って思ってたんですけど。思ってたより早かった」と吐露。「もちろん乃木坂46が好きな人として悲しいですけど、まずはラジオ仲間として寂しい」「最後まで満足いくような自分の道を生きてほしい」と率直な思いを語った。

また、久保は、17日深夜放送の『乃木坂46のオールナイトニッポン』で、卒業後について、「実は引退しようとしていた」「この世界をやめて地元に帰ろうと思っていた」と告白。「まだ自分にやれることがある」と心境の変化があったことも明かしていたが、佐久間氏は「“卒業したら実は芸能界を引退するつもりだった”って、さっきおっしゃってて。ちょっとビックリした」と驚きつつ、「めちゃくちゃ才能あるんだから。いろいろやってくださいよとは思いますけどね」と温かいエールを送っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

佐久間宣行氏がパーソナリティを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2019年4月にスタート。前月に行われた発表会見では、「この年になって、夢がかなうことがあるんだなと。中学時代から聴いていた『オールナイトニッポン』にまさか43歳でオファーがあるなんて」と驚き、就職活動でニッポン放送に落ちたことに触れながら、「『オールナイトニッポン』のディレクターをやりたかったんです。でも、まさか演者として出るとは」と話していた。

