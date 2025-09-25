そろそろ夏から秋へ衣替えの季節。でも洋服がいっぱいあって衣替えも面倒くさい……。

そんな面倒くささも、この動画を見たら変わるかも!? 30代の3児ママ・mito°さんのYouTubeチャンネル「mito°のゆるミニマルな日常」(@mi_lol_to)より、27万回再生された「爆速断捨離動画」をご紹介します。

服が大好きで気づけば1000着、引っ越しを機に500着まで減らしたというmito°さん。今回さらに100着まで減らす! と、その断捨離の様子を実況形式の動画として投稿されました。

まず最初にクローゼットの中身を全部出す! ソファの周りには洋服が山のように……

よーいスタート!

まずは1年着なかった服かどうかを仕分け。楽しむために、大好きな韓国ドラマを見ながらどんどん断捨離を進めていきます。

「ユニクロのタックワイドパンツ、サイズ違いで3本あるけどどういうこと!?」と驚くmito°さん。ワンタックとツータックの違いがあったそう。買ったときは「違う」と思っていても、気づけば「似たような服が多い」はあるあるですね……。

1年着なかった服がこんなに! 山のよう!

2回戦は「着ないであろう服」、最終段階は、片付けコンサルタントのこんまりこと近藤麻理恵さん流の「ときめくか・ときめかないか」でモリモリと分けていきます。あまりの手際の良さ、見ていて気持ちよい……!

この時点で、アウターも含め約100着! ここまで半日という速さです。

この動画は記事執筆時点(9月24日)で27万回再生と、大きな反響を呼んでいます。mito°さんに感想を聞くと「26万再生はびっくりしました。とにかく自分が断捨離する様子を撮っただけなので。」とのこと。でも他の人のリアルな断捨離って、なかなか見る機会がないから気になるものです。

たった半日で500着から100着というスピード感あふれる断捨離でしたが、難しかったことを伺うと「まだ着れるのにもったいないかな、という気持ちです。そんなこと言い出すと何も手放せなくなると何度も言い聞かせて、まず目標の100まで減らすことを考えました。」とのことでした。この時に100着まで減らした後、今はゆっくり半年ほどかけて50着にしているというmito゜さん。「自分で管理できて暮らしやすい量が50着くらいかなと思っています」と当時を振り返ります。

ちょうど衣替えをする季節、思い切って着ない服は断捨離してみてはいかがでしょうか? なおmito°さんは、YouTubeチャンネル「mito°のゆるミニマルな日常」(@mi_lol_to)やInstagram(@mi_lol_to)で、"ゆるミニマリスト"な暮らしのアイデアを発信しています。