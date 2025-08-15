可愛すぎて「食べちゃいたいほど愛おしい」なんて言いますが、ここではまさにその言葉通りの光景が繰り広げられているようです。

「好きってこういうことだよね(白目)」

#にゃんフェレ劇場

(@hinako_munchkinより引用)

ポストしたのは「短足マンチカン ひな子 (ねこ)(@hinako_munchkin)」さん。「好きってこういうことだよね(白目)」のコメントに添えられた写真には、猫のひな子ちゃん(5歳・女の子)の顎下にフェレットのぷぅ太郎君(1歳・男の子)がカプっと噛みついた瞬間が写っています。

「食べちゃいたいほど愛おしい」という言葉がピッタリなこのワンシーン。

この熱烈すぎるアプローチも、ひな子ちゃんはなんだかんだ受け止めている様子で、まるで「はいはい、わかったわよ」とでも言っているかのような、余裕の表情がたまりません。

この投稿は大きな反響を呼び、1.5万件のいいねを獲得(8月13日時点)。「食べちゃいたいくらい好きって事かな 笑笑」「ぷぅぷぅ､ひなお姉ちゃんに激しめにガブガブされてちょっと､嫌(呆れてる)ひなお姉ちゃん ひなお姉ちゃんへの愛のあるガブガブなのか？構って欲しいガブガブなのか」「愛が強いぷぅぷぅ」「もう好きにしてって顔してるねひなちゃん」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とても多くの注目を集めた猫ちゃんたちについて、投稿主さんに話をお聞きしました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

新しいハードキャリーが届いたので、開封してキャリーのチェックをしている時に、ひな子とぷぅぷぅが来て楽しそうにしていたので撮影しました!

── 普段の2匹の関係性や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

ひな子とぷぅぷぅの関係性は、友達のような姉弟です。ぷぅぷぅの方が年下なのですが、ぷぅぷぅ自身は年上と思ってるのか、顎元を噛んだり耳を舐めたりして、年上感をたまに出しています(笑)

ひな子自身は、フェレットの兄2匹に子猫の時に育ててもらっていたので(フェレットの兄、ぷく、くぅはお空にいます)そんな事されてもへっちゃらでのしかかりしたりして、やり返したりしています。

そんなじゃれ合いなどはしてますが、私が仕事から帰った時に一緒にくっつきながらでてきたりするので、なんだかんだで仲良しなふたりです。一緒に戯れあったりする姿はとても可愛いです。

普段から友達のようにじゃれ合っているというひな子ちゃんとぷぅ太郎君。種を超えた仲の良さに見ているだけで心が温かくなりますね♪