治療中や手術後など、動物が傷を守るために着ける「エリザベスカラー(エリカラ)」。そのエリカラを着用した妹猫に、兄猫が見せた優しさが話題になっています。

カラーのせいで自分で毛繕いができない妹猫の顔面をベロベロ舐め回してあげる兄猫が尊い🤮

(@chimakiningenより引用)

動画をポストしたのはXユーザーの「マグルの猫(@chimakiningen)」さん。エリカラで毛繕いできない妹猫のミアちゃんの顔を、兄猫のダダちゃんが入念に舐めてあげている様子が映っています。

とっても丁寧に毛繕いを続ける姿と、それを気持ちよさそうに受け入れるミアちゃん。まるで兄妹の絆を見ているようで、心がほっこりしちゃいますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、2.7万件のいいねを獲得(8月13日時点)。「優しいね」「泣ける」「尊い世界」「愛情が深すぎて泣ける」「えーーーーーー なんて愛らしいの」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人の心を掴んだダダちゃんとミアちゃん。さらに詳しいお話を投稿主のマグルの猫さんにお聞きしました。

── 撮影時のエピソードなどをお聞かせいただけますか?

ミアちゃんの目の下に小さな出来物ができたため、獣医さんの勧めもありエリザベスカラーをしてました。

そのため自分で顔の毛繕いができないので、ウェットティッシュなどでお顔を拭いてあげようと思ってた矢先、ダダちゃんがミアちゃんの顔面をベロベロ舐めまわしてくれて、あまりの可愛さにすぐ撮影しました!

もしかしたら食べカスなどで美味しかったのかもしれません……(笑)

── 2匹の普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

ダダちゃんの方が大人しく撫でられるのも大好きな犬っぽい性格で、ミアちゃんはどちらかと言えばわがままな気分屋さんでまさに猫っぽい性格です!

面白いことにふたり一緒に甘えてくることは少なく、それぞれ順番が決まってるように交互に甘えてきます!

犬っぽいダダちゃんと、猫らしいミアちゃん。性格は違っても仲良しなふたりの様子に、ほっと癒されましたね♪