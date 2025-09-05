Aladdin Xが開発・運営する「スイカゲーム」は、ゼスプリ インターナショナル ジャパンの人気キャラクター「キウイブラザーズ」とコラボレーションしたオリジナルコラボスキンを9月5日より期間限定で配信する。

本コラボレーションは、2025年4月1日にゼスプリキウイ公式SNSで投稿された「スイカゲームとコラボ決定！」というエイプリルフール投稿に対し、「エイプリルフールだと思いつつ、本当に実現してほしい」という多くの期待の声を受けて実現したもの。

さらに、フルーツを主役に幅広い年齢層から親しまれている「スイカゲーム」と、「フルーツを通じて手軽に楽しく栄養を摂ってもらいたい、フルーツにより親しんでもらいたい」というゼスプリの想いが重なり、この度のコラボ配信へとつながったという。

ゲーム内に登場するフルーツたちは、すべてキウイブラザーズ仕様に描き下ろされ、キウイブラザーズの世界観を楽しめるデザインとなっている。

Nintendo Switch(TM)では「グリーン」、iOS & iPad OS / Androidでは「ゴールド」が出現する。

価格：無料

提供期間：2025年9月5日～2025年10月中旬頃予定

対象機種：Nintendo Switch / iOS & iPad OS / Android

また本コラボを記念して、スイカゲーム公式Xにて、プレゼントキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は9月5日（金）11:00～9月15日（月・祝）23:59。

A賞30名 賞品：キウイブラザーズぬいぐるみ大 & スイカぬいぐるみ(直径20cm)

応募方法：

１.#キウイスイカ のハッシュタグをつけて、プレイ画面の画像または動画を投稿

２.スイカゲーム公式Xアカウント（@SuikaGame_jp）をフォロー

B賞30名 賞品： ハロウィンデザインマグネット & スイカぬいぐるみ (直径9cm)

応募方法：

１.キャンペーン投稿をリポスト

２.スイカゲーム公式Xアカウント（@SuikaGame_jp）をフォロー