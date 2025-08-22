アイドルグループ・timeleszが出演するフジテレビのバラエティ番組『タイムレスマン』(毎週火曜24:15～)の初の全国ネットゴールデンスペシャルが決定した。9月27日に『土曜プレミアム』枠(毎週土曜21:00～)で放送される。

同番組は、「とにかく何事にも全力で、汗をかく!」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となって、それぞれの個性を発揮しながら、さまざまなロケ企画を展開するバラエティ。

今回スペシャルでは、timeleszメンバーと番組のさらなる飛躍を願って、日本屈指のパワースポットとしても有名な三重・伊勢神宮を、8人全員で参拝をする。しかも、よりありがたいご利益を授かるべく、古くより伝わる“お伊勢参り”にならって、東京から東海道をたどりながら伊勢神宮を目指す一大ツアーを敢行する。

スタート地点の東京タワーに集合した8人は、念願のゴールデンSPのロケ、しかもお伊勢参りが満喫できるとあって大いに盛り上がるが、その後すぐに企画の詳細を知らされ、テンションが急降下。今回の旅は、途中いたるところでメンバーがリタイアしていく“脱落旅”というルールがあった。ただし、一度脱落してもその後の努力と運次第で本隊に復帰することができる。8人は、意気込みも新たに、東京から300km以上離れた伊勢神宮を目指して出発する。

道中では、レギュラー放送でおなじみの“ペットボトルを投げて・回して・立てる”新競技「立道(たてどう)」などの番組オリジナルゲームでメンバー対決を繰り広げるほか、数々の難関が彼らを待ち受ける。

また、8月21日に実施した東海テレビの朝の情報番組『スイッチ!』(毎週月～金曜9:50～)への生放送飛び入りミッションの模様も放送される。

山田賢太郎チーフプロデューサーは「timeleszの“勢い”“パワー”“魅力”には、いつも驚かされます。勝利さん・風磨さん・松島さんの3人はもちろん、新メンバーのバラエティー能力もすごいスピードで成長していて、僕らスタッフも頑張ってしがみついていかないと振り落とされちゃいそうなくらいです。深夜からスタートし、あっという間に土曜プレミアム。僕らのヒーロー“タイムレスマン”。こんなに全てに全力で汗をかくヒーローは見たことがありません!皆様も汗だくのヒーローをぜひお楽しみになさってください!」とコメントしている。

【編集部MEMO】

timeleszは、10月6日から日本テレビでも冠バラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週月曜24:29～)がスタート。コンセプトの異なる3つの企画に月替わりで挑戦するという内容で、くだらないものを華々しく見せることから、将来的には“日本を巻き込む挑戦”まで、様々な世界観で、熱量高く、笑える、timeleszの8人だからこその唯一無二の番組を目指すとしている。

(C)フジテレビ