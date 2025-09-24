バンダイは、『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』より「機動戦士ガンダム GフレームFA ドラグーンストライク【プレミアムバンダイ限定】」(5,445円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

2026年3月発送予定「機動戦士ガンダム GフレームFA ドラグーンストライク【プレミアムバンダイ限定】」(5,445円)

MS(モビルスーツ)が持つフォルムの美しさとポージングの楽しさ、そのどちらも堪能できる食玩「GフレームFA」に、シミュレーションアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』より「ドラグーンストライク」が初立体化。

ドラグーンストライカーを完全新規で造形し、3基のドラグーンとバッテリーパックは戦闘演出に合わせて着脱可能となっている。

さらに、期間中「機動戦士ガンダム GフレームFA ドラグーンストライク」を予約すると、全員に『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』のアプリ内で利用可能な「SSR以上確定ガシャチケット×1」「称号：DRAGOON System」「プレミアムガシャチケット×1」が入手できるプロモーションコードがプレゼントされる。詳細はドラグーンストライク連動キャンペーンページにて。

(C)創通・サンライズ