バンダイは、『仮面ライダーギーツ』より「PREMIUM DX ゾンビブレイカー」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定 。

2026年3月発送予定 「PREMIUM DX ゾンビブレイカー」(29,700円)

『仮面ライダーギーツ』にて、仮面ライダーバッファなどが使用する武器「ゾンビブレイカー」が、大人向け大型武器玩具として商品化された。チェーンソー型の武器である「ゾンビブレイカー」のなりきり遊びを最大限楽しめるよう、「本当に回るチェーンソーギミック」を搭載している。

本商品は、劇中イメージのプロポーションを目指し、DX版と対比して全長約1.7倍となる約80cmに大型化。刃はDX版から変わらずシルバー成形色再現ではあるものの、刀身先端部と柄にはシルバー塗装を追加。また本体の大部分を占める紫部分もDXの成形色再現からメタリックパープル塗装にアップグレードいたしました。さらにスライド時に露出する「ドックシリンダー」はより劇中イメージに近くなるようシールデザインが見直されている。

本商品最大の特徴として、チェーンソー状の刃パーツが実際に回転するギミックを搭載。刃部分を計56個のパーツで構成し、連結した刃パーツが刀身上をダイナミックに回転する。DX版では、チェーンソーの回転振動をゼンマイで疑似的に再現していたが、本商品ではチェーンソーの回転による本物の物理振動が楽しめる。

またデザイン上違和感のない部分に台詞ボタンを増設し、吾妻道長(演：杢代和人)のキャラクターボイスを発動可能に。必殺技音も劇中音声を採用し、追加効果音とキャラクターボイスは計30種以上の大ボリュームとなっている。

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映