バンダイは、『Yes！プリキュア5』より「Pretty Memories Yes！プリキュア5 ピンキーキャッチュ」(6,270円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。

「Pretty Memories Yes！プリキュア5 ピンキーキャッチュ」は、プリキュアシリーズの4作目である2007年に放送された『Yes！プリキュア5』より、変身アイテム「ピンキーキャッチュ」を大人向けのなりきり仕様の復刻玩具シリーズ「Pretty Memories」で再現したアイテム。

本商品は、当時の玩具同様、本体の右上のボタンを押すことで蓋が閉じる仕様になっており、作中のシーンを再現することが可能だ。付属のシートを付け替えると5人のプリキュアに変身することができる。

画面部分はハーフミラーの仕様となっており、LEDが発光すると、作中の変身シーンをイメージした蝶々のデザインが浮かび上がり、各キャラクターのイメージカラーに発光する。

音声はキュアドリーム、キュアルージュ、キュアレモネード、キュアミント、キュアアクアの変身セリフを新規収録。BGM、効果音も搭載しており劇中のさまざまなシーンを再現可能だ。

変身セリフ以外にも、キャラクターのおしゃべり音声も新規収録。この商品だけのオリジナル音声を楽しめるほか、印象的な主題歌「プリキュア５、スマイル go go!」も搭載、作品の世界観に入り込めるアイテムだ。

(C)東映アニメーション